Luego de que sus expresiones sobre los funcionarios públicos que exigen alza salarial y aquellos que han participado de manifestaciones generaran controversia, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo este martes que se le malinterpretó, puesto que es solidario con los empleados gubernamentales.

Además, dijo que no tenía por qué arrepentirse de sus comentarios.

“No, en lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? O sea, yo hice muchas expresiones totalmente solidarizándome con los reclamos que hay, dándole espacio a la expresión pública, marcha, protesta. Lo único que sí dije es que no se debe claudicar al deber. No se debe echar al lado el deber”, dijo Pierluisi a preguntas de los periodistas durante una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones donde habló de propuestas de mitigación ante la consideración de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).

“El que falta al trabajo está faltando al deber, a menos que realmente esté enfermo. Y lo que reitero es que no. Eso no está bien. No existe justificación, uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables”, continuó el gobernador sobre las manifestaciones recientes de empleados públicos, como policías, maestros y bomberos, exigiendo mejores condiciones laborales, particularmente un alza salarial y mayores beneficios para sus respectivos retiros.

Ayer, cuando se le preguntó sobre esos reclamos y las manifestaciones en curso, Pierluisi dijo “nadie está obligado a ser policía ni bombero. Pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa responsabilidad, y si por alguna razón cuestiona si debe seguir haciéndolo, porque la paga no es la que espera, las condiciones de trabajo no son las que espera, no está obligado a permanecer en esa posición”.

Sus expresiones públicas generaron molestia y cuestionamientos entre los funcionarios públicos.

“Yo expresé tantas cosas en el día de ayer que pueden sacar de contexto cualquiera de mis expresiones, pero es obvio y se cae de la mata y quien lo cuestione realmente está faltándole a la verdad, que yo estoy totalmente comprometido con los servidores públicos de Puerto Rico. Yo soy un servidor público, de vocación y a todos los llevo en mi corazón”, afirmó Pierluisi.

Entretanto, Pierluisi le restó importancia a las críticas que ha recibido por sus declaraciones.

“Irrespectivamente de lo que algunos quieran criticar o sacarle punta o buscarle la quinta pata al gato… eso no es lo que me va a mover a mí. Eso no es lo que me va a mover a mí. A mí lo que me a mover es el bien del pueblo”, afirmó Pierluisi.

Agregó que “le aplica a todos, a todo Puerto Rico, a todo el que tiene un empleo en Puerto Rico”, su expresión de que debe moverse de su posición laboral aquel que no esté satisfecho con su remuneración económica.

“Aquí nadie está obligado a emplearse en sitio alguno. Si las condiciones no son adecuadas, o la paga no es adecuada, todos tenemos el derecho de buscar una opción y eso pasa todos los días en Puerto Rico”, dijo Pierluisi, no sin antes destacar que ser policía o maestros son tareas “esenciales” en las que no se “deja al pueblo desprotegido”.

“Me solidarizo con todos. Tienen todos el derecho de protestar, mientras no hayan recibido los aumentos que han reclamado tienen todo el derecho de marchar. Aquí vivimos en una democracia y nos distingue esa libertad. Pero voy a repetir lo que dije ayer: el derecho a protestar, a marchar, no debe conllevar el que uno eche a un lado su deber, particularmente en áreas tan sensitivas como la enseñanza de nuestros niños y de la juventud. Particularmente en áreas tan sensitivas como la seguridad de nuestro pueblo”, dijo.

“Uno podrá tener todos los reclamos que uno quiera, pero cuando uno asume una responsabilidad tan grande como esa: defender vida y propiedad, enseñarle a nuestros niños y nuestros jóvenes, haga la protesta que quiera, marche lo que quiera, pero que eso no impida que usted pueda rendir su labor. Y eso lo digo a nombre del pueblo de Puerto Rico que va más allá de todo lo demás”, abundó.

Pierluisi recordó que ha respondido a las exigencias de mejores salario de policías, maestros y bomberos. Reconoció que se merecen más dinero.

“Pero ya ven mi trayectoria”, comentó el gobernador.

Mañana, miércoles (9 de febrero) los maestros marcharán hasta La Fortaleza para exigir un alza salarial y un mejor retiro pese a que después de una manifestación previa el gobernador dio paso a un aumento de $1,000 mensuales. Pierluisi sostuvo que, de ser necesaria su presencia, participará de cualquier reunión para recibir a los manifestantes. De lo contrario, delegará en su equipo de trabajo.

“De mi presencia ser indispensable porque mi equipo de trabajo -que está ahí para asistirme- no puede resolver algo y necesitan que yo en ese momento dado tome una posición y que voy a estar en posición de tomarla yo puedo ocupar ese (puede asistir)… Pero no comparezco así porque sí, porque así no es que funciona mi gestión”, puntualizó.