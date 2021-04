Pese a que cuatro designados a jefes de agencia enfrentan escollos para su confirmación, el gobernador Pedro Pierluisi se mostró hoy confiado en que cada uno de ellos despeje el camino para recibir el aval de la Legislatura para ocupar el cargo.

“Estoy seguro que cada uno de ellos puede defenderse perfectamente bien ante esos reclamos”, afirmó Pierluisi.

En el caso del designado secretario de Salud, Carlos Mellado, trascendió que una empresa médica que le pertenecía fue investigada a nivel federal por fraude en un proceso de quiebra.

“Eso no debe ser obstáculo para su designación”, afirmó Pierluisi.

Enrique Volckers Nin, jefe del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico (Prits), confronta problemas con las planillas sobre contribución de ingresos y debe explicar a los legisladores un supuesto favoritismo con dos empleados que tuvo en la empresa privada.

“No hay ningún problema con eso. Eso ocurre todos los días en las agencias. Para qué uno tiene personal de confianza”, dijo el gobernador.

PUBLICIDAD

Respecto a la designada secretaria de Educación, Magaly Rivera, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, expresó preocupación por su activismo político.

Hoy, el Senado aprobó la designación de Eliezer Ramos Parés como secretario interino de Educación.

“Yo confío que se le va a dar una evaluación justa (a Rivera). Es una profesional en el campo de la Educación”, destacó Pierluisi.

En cuanto al jefe del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Javish A. Collazo Fernández, Pierluisi sostuvo que se “trata de alguna aparente fricción con el nominado”.

“Pero tienen que darle el debido proceso al designado para que se exprese”, agregó.

Collazo Fernández enfrenta varias querellas presentadas por seis agentes municipales sobre alegados hechos de hostigamiento laboral, represalias y abuso de poder.

“Yo me siento cómodo. Me siento bien positivo. (El proceso de evaluación en el Senado) se ha tardado más de la cuenta, pero al final del camino -si no todos- los designados que restan por ser confirmados, deben ser confirmados”, puntualizó el gobernador.

“Yo lo que quiero es que no nos atasquemos en este tipo de controversias. Son innecesarias”, agregó.