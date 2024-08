“Es inaceptable que un contratista haya obtenido ganancias millonarias a costa de los fondos públicos que deberían haber sido destinados a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades más vulnerables y que la AVP no haya tomado acción. El informe debe ser enviado al Departamento de Justicia para que se fijen responsabilidades”, declaró López Arrieta, a través de un comunicado.

Se desprende del informe que el contratista principal habría cobró entre un 36% y un 52% de margen de ganancia sobre el costo por hora del personal de uno de sus subcontratistas, lo que resultó en ganancias de aproximadamente $7.8 millones. Aunque la OIG no divulgó el nombre del contratista principal, este medio corroboró que la compañía en cuestión es CVR Caribbean Housing Services, LLC.

La OIG alega en el documento que en los contratos no se estableció que se hubiese negociado una disposición sobre un margen de ganancia para el contratista por los servicios rendidos por los subcontratistas. Según el informe, el margen de ganancia representó para el contratista una cifra millonaria por encima del costo de los servicios pagados en dos de los contratos evaluados.

“Este informe es un reflejo directo de la falta de supervisión y transparencia por parte de la administración actual. No podemos permitir que los recursos federales, tan necesarios para nuestra isla, sean mal administrados y terminen beneficiando a unos pocos en lugar de cumplir su propósito de asistir a las familias puertorriqueñas en necesidad”, apuntó López Arrieta.

Por otra parte, la OIG precisó en el informe que el Área de Preintervención y Exámenes evaluó en detalle contratos, facturas, registros de horas trabajadas y otros documentos relevantes, y determinó que la AVP no supervisó cabalmente las funciones delegadas a sus contratistas y subcontratistas.

“Esta falta de supervisión resultó en posibles errores y fraudes que no fueron gestionados de manera efectiva”, anotó la OIG.

El informe también señaló que la AVP no devolvió un sobrante de $1,181,587.51 al gobierno federal, incumpliendo así las estipulaciones de reembolso de fondos no utilizados. Además, según la OIG, la AVP está incumpliendo las directrices del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS, por sus siglas en inglés) respecto a la eficiencia gubernamental y la protección de la privacidad.