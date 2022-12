El gobernador Pedro Pierluisi destacó, este martes, que los patronos de la empresa privada deben pagar el bono de Navidad pese a que la reforma laboral sigue bajo litigio en el Tribunal Federal ante la objeción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

En septiembre pasado, la JSF presentó un recurso legal que pide al Tribunal Federal que anule la Ley 41-2022, de enmiendas al estado de derecho laboral, mejor conocida como la reforma laboral.

“La ley hay que cumplirla. La ley no se ha (anulado). Hay un caso pendiente, pero el tribunal no ha paralizado la vigencia de la ley. Ningún tribunal la ha paralizado. Hay que cumplirla”, dijo el gobernador.

Destacó que, hasta el momento, no ha habido evolución alguna en el litigio. Insistió en que el gobierno se mantendrá firme en su postura respecto a la Ley-41-2022.

“Estamos defendiendo las enmiendas que se hicieron a la reforma laboral del 2017. Las estamos defendiendo ante el Tribunal Federal. Estamos convencidos de que no solo tenemos la razón, sino también la Junta se excedió porque esas enmiendas a la reforma laboral no impactan al personal del gobierno. No tienen impacto fiscal. Estamos hablando del sector privado y lo que hicimos fue velar por las condiciones de trabajo en ese sector privado, que tengan un período razonable de descanso”, dijo.

La JSF, por su parte, establece que el gobierno no le entregó datos y análisis que justifiquen que el nuevo estatuto beneficiará a Puerto Rico y generará más empleos.

La Ley 41 restituye algunos derechos a los trabajadores que habían sido eliminados con la Ley 4 de 2017, en términos de licencias de vacaciones y enfermedad, así como los parámetros para cualificar para beneficios como el bono de Navidad y la extensión de los periodos probatorios.