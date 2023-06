El gobernador Pedro Pierluisi acusó este martes a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de asumir una postura “conservadora” y afirmó que tienen “diferencias ideológicas” con el gobierno respecto a dar mayores beneficios a los empleados públicos.

Las expresiones del primer ejecutivo surgieron luego que el ente a cargo de las finanzas públicas envió una carta al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, en la que, además de consignar las “serias preocupaciones” que tienen respecto a la Ley 119 de 2022, que aumentaría la licencia por vacaciones de los empleados públicos, advirtió que el gobierno incumplió con la presentación de información suficiente que evidencie el impacto fiscal del estatuto.

“En este caso, que no hay impacto fiscal. Lo certificó tanto la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) como Hacienda, pero pues, insisten que quieren mayor detalle, mayor profundidad. Pero ya te digo que lo que se nota es que están tranca’os a la banda. No les agrada el tema. Ellos no ven con buenos ojos el que uno le dé un mayor número de días de vacaciones al personal público y, de igual manera, mayor número de días de enfermedad”, sostuvo Pierluisi, tras participar de la graduación de 214 oficiales correccionales.

“Ellos (los miembros de la JSF), ideológicamente, están en contra de eso. Es una Junta bien conservadora todavía, y en el caso de la reforma laboral, fue parecido. Ahí, lo que se veía se caía de la mata, de lo que estábamos hablando era de diferencias ideológicas imponiendo su visión, cuando realmente en aquel caso no tenía que ver nada con el gobierno, que es todavía más alarmante”, abundó Pierluisi, quien fue abogado de la JSF.

La Ley 119 de 2022, aprobada en diciembre, aún no ha sido puesta en vigor. La JSF agradeció ese hecho y pidió al gobierno que explique por qué su implementación no será contraria al plan fiscal certificado y cuánto dinero requerirá para honrarla.

En documentos enviados a la JSF, el gobierno aduce que el impacto fiscal es cero.