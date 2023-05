El gobernador Pedro Pierluisi dejó claro este lunes que no favorecerá la eliminación de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) y atribuyó a “agendas” los comentarios de quienes impulsan cambios para que se disuelva esa dependencia del gobierno.

“Cuando miramos las estadísticas de convicciones de los fiscales especiales independientes exceden el 90% de los casos que tramitan, o sea, que no se debe estar llegando a conclusiones así por el desenlace preliminar de un caso en particular. Hay que respetar esa institución. Por cierto, la razón de ser del panel del FEI es velar por la imparcialidad en el procesamiento de casos de naturaleza penal contra funcionarios de alto rango en el gobierno . Entonces, la alternativa no puede ser y ni va a serlo, mientras yo sea gobernador, regresar al Departamento de Justicia la jurisdicción para llevar a cabo esos casos”, afirmó el primer ejecutivo en un aparte con los periodistas tras participar de los actos de conmemoración del Día de la Recordación en el Cementerio Nacional, en Bayamón.

PUBLICIDAD

“La función del Departamento de Justicia es una investigación preliminar y rinde unas recomendaciones y otra vez, aquí lo que hay, muchas veces, son agendas. De momento, pues no les agrada la instutición o unos casos en particular y entonces quieren echar abajo una institución, que es muy importante porque, otra vez, vela porque no se abuse del poder a la hora de estar investigando procesando enjuicaindo a fucnionarios y exfuncionarios de alto rango”, abundó.

Las expresiones de Pierluisi surgieron luego de que se le preguntara por las acusaciones que enfrentó la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. La OPFEI presentó 24 cargos contra Nogales, pero la jueza Iraida Rodríguez Castro, del Tribunal de San Juan, halló causa en dos cargos.

Los cargos son relacionados específicamente con los Artículos 269 (perjurio) y 212 (falsedad ideológica) del Código Penal, ambos por haber omitido información en el Informe de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) relacionada con los cargos que ocupó en la corporación Ocean Front Villas hasta el 2021.

“En realidad ese caso está pendiente ante el tribunal. Hay que ver cuál es el desenlace final del caso. Entiendo que los fiscales están recurriendo en alzada.

Eso de por sí es un desenlace negativo así que veremos qué es lo que pasa durante el resto del caso”, afirmó el gobernador cuando se le preguntó por las acusaciones y la determinación de la jueza.