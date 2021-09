Río Grande - El gobernador Pedro Pierluisi reconoció en la tarde de hoy, jueves, que está en manos del consorcio LUMA Energy si aplicará al pie de la letra el convenio firmado con su principal unión, la Hermandad Internacionales de Trabajadores de la Electricidad (IBEW, por sus siglas en inglés), al momento de que se negocien contrataciones para poner en marcha los trabajos de reconstrucción del sistema eléctrico.

El primer ejecutivo indicó que ha hablado del tema con al presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby, y que le solicitó que buscara “la posibilidad” para que haya excepciones dependiendo del tamaño del proyecto o del tipo de empleado que labore.

Reconoció, además, que no tiene la capacidad de simplemente anular el acuerdo entre LUMA y la IBEW.

“Esto no ha culminado. Esas obras no han comenzado y los proyectos apenas han sido aprobados”, dijo Pierluisi.

El mandatario señaló que no vislumbra un escenario en que solo contratistas con gran capacidad económica de Estados Unidos puedan participar de la reconstrucción con la privatizadora.

PUBLICIDAD

La afirmación del gobernante se dio luego que el presidente de la Asociación de Contratistas Generales, Umberto Donato, le hiciera una pregunta en una actividad del gremio.

En síntesis, Donato advirtió que obligar a contratistas locales a reconocer los términos y condiciones de empleo negociados con la IBEW provocaría un efecto inflacionario sobre los contratistas locales que intenten establecer relaciones de trabajo con la empresa y sobre todos los contratistas que se verían obligados a aumentar sus compensaciones para poder competir.

“Si no cambiamos el acuerdo laboral con LUMA, el efecto es que los contratistas del patio no lo podrán aceptar porque no pueden”, dijo Donato. “Esto crearía una inflación enorme en el sector privado y, segundo, si los contratistas no deciden firmar, pero tenemos $10,000 millones en trabajos eléctricos... muchos trabajadores van a optar por renunciar en proyectos que son temporeros y el contratista se queda sin su gente”.

Abordado por la prensa sobre el tema, Pierluisi afirmó que bajo el acuerdo alcanzado entre LUMA y la Autoridad de las Alianzas Público Privadas se estableció que el consorcio estaría a cargo de supervisar el proceso de reconstrucción con fondos de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

“LUMA tiene un convenio colectivo con la IBEW. En las obras donde LUMA participa usualmente se cumple con el convenio desde el punto de vista de la paga de los trabajadores y las condiciones de trabajo. Los contratistas del patio se quejan de que lo que LUMA acordó con esa unión fuera de Puerto Rico son unos niveles de pago nunca antes vistos en la isla”, dijo Pierluisi.

PUBLICIDAD

El gobernador indicó que, aunque se describe como “aliado de la industria de la construcción”, también tiene que defender la visión de que los trabajadores reciban la mejor remuneración posible y tengan buenas condiciones de trabajo.

“Tenemos que buscar ese balance entre los reclamos de un sector y del otro”, dijo Pierluisi.

Preguntado si depende de la buena voluntad de LUMA determinar si aplicará hasta el último artículo de su convenio con la IBEW a contrataciones en el mercado local, Pierluisi sostuvo que a la empresa también le conviene que las obras se den lo antes posible.

“Si la red falla, la ciudadanía de lo que se queja es de LUMA”, sostuvo Pierluisi. “A las partes les conviene llegar a un punto medio”.