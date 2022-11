Mientras los secretarios de Justicia y Salud y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) se opusieron a cuatro proyectos de ley para restringir el aborto en la isla, el gobernador Pedro Pierluisi recalcó este viernes que tiene “criterio propio” y entiende que hace falta un “balance” en relación con legislación para regular las terminaciones de embarazo en Puerto Rico.

“El uso y costumbre en mi oficina es que yo reviso las ponencias de los secretarios y me asesoran antes de que le imparta una firma a cualquier proyecto de ley, aprobado por la Asamblea Legislativa. En este caso va a ser lo mismo. Ahora, no necesariamente ese asesoramiento de las agencias me vincula a mí, tengo mi propio criterio. En ocasiones, hay agencias que hasta tienen diferentes posturas. Yo también recibo comunicaciones de diferentes sectores”, expresó Pierluisi al salir de una actividad en el hotel El Conquistador, en Fajardo.

La Cámara de Representantes tiene hasta el próximo jueves, 11 de noviembre, para aprobar legislaciones. El único proyecto que, de aprobarse en el hemiciclo de la Cámara, pasaría directamente a manos del gobernador sería el Proyecto del Senado (PS) 693, que pretende restringir el aborto hasta la semana 22 de gestación.

El PS693 es de la autoría de Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad; José Luis Dalmau Santiago, Ramón Ruiz Nieves y Albert Torres Berríos, del Partido Popular Democrático (PPD); y Thomas Rivera Schatz, Keren Riquelme y Rubén Soto Rivera. del Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Sí, tomó en consideración esas ponencias (de Justicia y Salud), pero no necesariamente me vinculan o me obligan. Al final, voy a tomar mi decisión. Estoy reclamando consistentemente que encuentren un balance, que eso es lo que tienen que tratar de lograr”, abundó el gobernador al preguntarle si tomaría una posición contraria a las agencias.

Pierluisi entiende que el caso de Roe v. Wade establecía un justo balance, pero al caer, en junio pasado, el Tribunal Supremo de Estados Unidos lo dejó en manos de los gobiernos estatales. Exhortó a los legisladores a tener prudencia a la hora de evaluar el tema porque es uno “sensitivo y controversial”.

“Aquí hay unos derechos de las mujeres por un lado y está la vida de un feto en un momento dado. Cuando estamos hablando de que ya el feto es ‘viable’, pues ahí no hay duda que estás lidiando con una vida. Hay que encontrar ese balance. Los extremos en este tema no los favorezco. Decirme que cualquier mujer puede terminar un embarazo en cualquier momento del mismo, por cualquier razón...Eso es un extremo. Por otro lado, el prohibir toda terminación de embarazo sería otro extremo”, opinó Pierluisi.

No obstante, los datos más actualizados del Departamento de Salud establecen que los abortos en las clínicas ocurren antes de la semana 21 de gestación y el 85% se realiza antes de las primeras 10 semanas de gestación. En el 2021, las cuatro clínicas que operan en Puerto Rico y son reguladas por Salud reportaron 4,225 abortos. Además, expertos ginecólogos obstetras han insistido en que los casos de terminaciones de embarazos en etapas tardías ocurren cuando hay malformaciones en el feto o la vida de la madre está en riesgo.

Las otras cuatro medidas en consideración de la Comisión de lo Jurídico, de ser avaladas por la mayoría de los representantes, pasarían a la consideración del Senado. Entre ellas, se encuentra el Proyecto de la Cámara (PC) 1403, que crearía una ley para ampliar derechos reproductivos. Esta medida fue avalada por Justicia, Salud y la OPM en las vistas públicas.

Asimismo, la Comisión analiza el PC 1084, para prohibirlo desde que se escuche el latido del corazón; el PC 1410, que busca que se consulte al pueblo en referéndum sobre cuál debe ser el estado de derecho; y el PC 715, para tipificar como doble asesinato la muerte de una mujer embarazada y definir el término de “concebido”.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte Rosario, adelantó ayer a este medio que entre el próximo lunes o martes llevarán a votación los cinco proyectos de aborto. Además, explicó que decidieron que aquellos obtengan la mayoría de los votos recibirán informes positivos y pasarían al hemiciclo.

De no bajar las medidas a la sesión ordinaria, serán presentadas en la próxima sesión que comienza en enero próximo.