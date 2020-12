El gobernador electo Pedro Pierluisi defendió hoy, martes, la asistencia de 400 personas a su ceremonia de juramentación este próximo 2 de enero, pese a que se realiza a semanas del peor momento de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico.

“Yo ahí le puedo garantizar al pueblo que no pudimos haber sido más razonables y más prudentes al organizar la actividad”, dijo Pierluisi tras anunciar cinco designaciones nuevas a su gabinete.

“Ese acto se está llevando a cabo con unas medidas estrictas. Nunca antes vistas. Allí no va a pisar nadie que no tenga una prueba negativa de COVID-19, prueba de antígenos que es la que está ampliamente disponible y no es cuestión de que faltan pruebas. De esa prueba hay de sobra”, agregó con cierta molestia.

La cantidad de invitados a la toma de posesión de Pierluisi ha generado múltiples críticas, pues se trata de un evento multitudinario que se llevará a cabo en medio de uno de los peores momentos de la pandemia en Puerto Rico y mientras está vigente una orden ejecutiva que, entre otras cosas, prohíbe las aglomeraciones, las visitas a la playa (salvo para hacer deportes de forma individual), la venta de bebidas alcohólicas entre la madrugada del sábado a la madrugada del lunes y que mantiene un cierre total los días domingo.

PUBLICIDAD

Pierluisi dejó claro que no le presta atención a las críticas que señalan una doble vara entre lo que se le pide al ciudadano y lo que hacen los políticos, y recalcó que su actividad está exenta de la orden ejecutiva.

“Siempre va a haber quien critique, hay veces que es por una diversidad de opinión, otras veces es por falta de información, otras veces es por agenda político partidistas. Yo respeto las críticas. Pero el acto de toma de posesión de un gobernador está establecido en nuestra constitución. Es una formalidad indispensable en una democracia como la que vivimos en Puerto Rico. Y ese acto se está llevando a cabo con unas medidas estrictas, nunca antes vistas”, dijo. “Cuando hablamos de 400 (invitados) es porque obviamente nada más que contando alcaldes, legisladores y sus parejas, ya te estás acercando al número de 300 personas”, agregó.

Además, sostuvo que no considera alta la cantidad de invitados.

“No lo es cuando la norma es que ese tipo de actividad acuden 3,000 personas. Creo que los números hablan por sí solos, destacó a preguntas de El Nuevo Día.

Más bien, dijo que está actuando “como buen padre de familia al celebrar la actividad y exhortar al pueblo” a que la presencie a través de los medios de comunicación.

Una actividad protocolar, parecida a la que celebrará Pierluisi, ocurrió en la Casa Blanca cuando el presidente Donald Trump presentó a la jueza Amy Coney Barrett como la candidata a ocupar la posición vacante en el Tribunal Supremo federal que quedó tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. En esa actividad participaron menos de 400 personas y días después más de 20 resultaron contagiadas con COVID-19, incluyendo al propio Trump.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud reportó hoy cuatro nuevas muertes por COVID-19 que elevaron a 1,460 el total de víctimas mortales asociadas al virus desde el inicio de la pandemia, a la vez que se registraron otros 947 casos positivos confirmados, 260 casos positivos probables y 694 casos positivos sospechosos.

Cero revés

De otra parte, Pierluisi rechazó que haya sufrido un revés luego de que no se aprobara en la sesión extraordinaria un proyecto de ley que le hubiese permitido nombrar en propiedad a Nino Correa para quedarse a cargo del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD).

La pieza legislativa, encomendada por Pierluisi para que fuera atendida por la mayoría novoprogresista no fue aprobada y buscaba enmendar la ley que dio vida al Departamento de Seguridad Pública para que no se le exija al comisionado del NMEAD una maestría. Correa no cuenta con ese requisito.

“No puede ser revés todavía porque no hemos comenzado. Comenzamos el 2 (de enero)”, dijo Pierluisi.

Cuestionado de por qué no debe considerarse un revés si la mayoría legislativa está compuesta por legisladores del Partido Nuevo Progresista que él preside, Pierluisi dijo que no entraría en las “interioridades del proceso legislativo”.

“Otra vez, hay que enfocarnos en el 2 de enero en adelante. Yo voy a tener una nueva Asamblea Legislativa. Los presidents de los cuerpos son líderes del Partido Popular Democrático y no de mi partido. Eso es por todos conocidos y yo he expresado que voy a estar en el major ánimo de cooperar, conciliar y hacer frente común con el nuevo liderato de la Asamblea Legislativa por el bien de Puerto Rico”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, anticipó que dejará a Correa en el cargo aunque no cumpla con todos los requisitos que dispone la ley.

“Nino Correa se queda con o sin el título, él va a estar en esa agencia”, declaró Pierluisi.

Preguntado sobre la súbita renuncia de la directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Rosana Aguila, el gobernador electo reveló que tras las críticas que recibió la funcionaria durante las vistas de transición, decidió presentar su dimisión efectivo el 31 de diciembre.

“Es por todos conocidos que ella fue objeto de críticas en el proceso de transición debido a fondos federales disponibles para mejorar las boleterías de las estaciones del Tren Urbano, y las mismas estaciones del Tren Urbano, y posiblemente eso causó un malestar en la funcionaria y decidió regresar al sector privado”, dijo Pierluisi.

Reiteró que junto a la designada del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez, escogerá a una nueva persona para dirigir la ACT.