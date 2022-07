El gobernador Pedro Pierluisi rechazó este miércoles la propuesta del presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, de condicionar la aprobación del proyecto que concede un alivio en el pago de las facturas del agua y la luz, durante una sesión extraordinaria, a que se incluyan otras medidas que atienden el tema.

“Esto no es cuestión de estar negociando nada. El gobernador tiene el poder en la Constitución de convocar a la Asamblea (Legislativa) a una extraordinaria para atender los asuntos que él entienda se tienen que atender en esa extraordinaria. Es tan sencillo como eso. Y aquí hay que respetar la Constitución y respetar la separación de poderes”, dijo el primer ejecutivo tras anunciar una iniciativa para evitar ataques cibernéticos en el gobierno.

“El proyecto que yo incluí en esa extraordinaria debe ser considerado por la Asamblea Legislativa. Lo pueden hacer rápidamente porque no es un asunto complicado. Es cuestión de que decidan si quieren que baje el aumento en el costo de la luz que ya ordenó el Negociado de Energía”, abundó.

Pierluisi convocó para hoy la sesión extraordinaria con el fin de se atienda el proyecto del Senado 931 que transferiría $145 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y $20 millones a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para mitigar los aumentos en los servicios.

Hernández propone que el gobernador enmiende la sesión extraordinaria e incluya cinco medidas adicionales que son el Proyecto del Senado 525, el Proyecto del Senado 728, el Proyecto del Senado 813, el Proyecto del Senado 818 y el Proyecto del Senado 906 “para proveer un verdadero alivio al consumidor y reducir los altos costos de hacer negocios que asfixian a nuestro pueblo”, según ha dicho en declaraciones escritas.

“Los otros proyectos que menciona el presidente (cameral) son proyectos que no van a resolver, no van a tener un impacto inmediato que es lo que queremos. Acaba de entrar este aumento (en el costo de la luz). Acaba de entrar en vigor el 1 de julio. Por Dios, que acaben de votar a favor o en contra de esta medida que conlleva una reducción en el costo de la luz y que va a beneficiar a todo el pueblo de Puerto Rico. Los otros proyectos que él menciona son cambios estructurales en la AEE, enmiendas a la ley de transformación energética de Puerto Rico, cambios en la forma y mnera que estamos transformando el sistema eléctrico. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con esos proyectos. Merecen sí consideración. Estoy seguro que en la sesión ordinaria se van a votar”, explicó.

Además, sostuvo que si los legisladores entienden que la cifra de $145 millones en sobrante del la CFSE es baja, “la pueden aumentar”. Reiteró que esa transacción no afecta las finanzas de la corporación pública.

Rechazó que la baja en el costo de luz no hace improcedente el aumento en la factura de la luz.

“Hay que entender el proceso. El Negociado (de Energía) toma esa decisión a base de los costos incurridos por la AEE en el trimestre anterior. Ya esos costos se incurrieron”, afirmó Pierluisi.

Destacó que el Negociado de Energía ha expresado que tomará en consideración si se aprueba el proyecto del Senado 931.