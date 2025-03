Posponen “hasta nuevo aviso” el cierre de siete oficinas regionales de LUMA Energy

“Inmediatamente, comenzamos un diálogo con el señor Saca. Esos diálogos continuaron lunes, martes, miércoles, hasta que formalmente se acordó que se iba a posponer el cierre de las oficinas anunciado para el mes de marzo. Se va a posponer hasta nuevo aviso. No hay fecha ”, explicó el funcionario.

“LUMA reconoció el error de no haber notificado al gobierno y no haberse sentado a hablar con los alcaldes, así como no haber hecho un análisis más profundo del impacto que esto tendría más allá de costo. Tengo que reconocer que LUMA hizo los reconocimientos correspondientes en las comunicaciones”, sostuvo Domenech.