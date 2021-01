Los presidentes legislativos Rafael “Tatito” Hernández y José Luis Dalmau se reunieron hoy, miércoles con el gobernador Pedro Pierluisi y acordaron que trabajarán en conjunto en posibles enmiendas al Código Electoral, aunque sigue sobre la mesa la posibilidad de derogar el estatuto.

Ahora bien, los líderes populares destacaron que, por mantener una ideología distinta a la del gobernador, no hay consenso respecto a la iniciativa encaminada ya por la Legislatura para derogar la ley que viabiliza una elección especial para escoger seis cabilderos para la Comisión de la Igualdad, y otro estatuto que le asigna fondos públicos a ese ente creado bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares.

“Todo fue excelente. El diálogo es muy bueno (pero) en el tema de status no tenemos ningún acuerdo. Estamos claros que somos populares”, dijo Hernández.

La Ley para crear la Delegación Congresional de Puerto Rico (Ley 167-2020) fue aprobada el 30 de diciembre por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y persigue elegir los cabilderos estadistas para la Comisión por la Igualdad: dos para el Senado y cuatro para la Cámara federal. La elección especial para escoger a seis cabilderos será el próximo 16 de mayo.

PUBLICIDAD

También Vázquez Garced aprobó la medida que deja en manos del gobernador Pierluisi convocar un nuevo plebiscito de status, cuyas definiciones serán decididas por orden ejecutiva.

“El presidente de la Cámara ha dicho que se va a trabajar un proyecto para derrogar la ley (Ley 167-2020). Así que ahí no vamos a llegar a un acuerdo. La posición mía en ese asunto, como fue aprobada, se abroga el poder la Legislatura al asignar presupuesto sin pasar por la Legislatura. Y eso es un asunto que también podríamos actuar en la Legislatura. Obviamente, el gobernador no está de acuerdo con el punto de acuerdo de nosotros”, apuntó Dalmau tras la reunión, la primera del cuatrienio con el gobernador.

Hernández dijo que en la Cámara de Representantes cuenta con más de 26 votos para derogar la Ley 167 y que deje de existir la Comisión por la Igualdad. Anticipó igualmente que está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales, si fuese necesario.

“En el Código Electoral, a pesar de que tenemos diferencias, él sí estuvo dispuesto a sentarnos seriamente y vernos. En ninguno de los dos lados (Cámara y Senado) estamos de acuerdo en salir corriendo y aprobar algo. Es atenderlo con calma en todo lo que tiene que ver con el Código Electoral”, agregó Hernández, quien recordó, sin embargo, que radicó “medidas para derogarlo, pero lo responsable es atender a todas las partes”.

Recordó que el gobernador solo tiene apertura para enmendar el Código Electoral, aprobado en junio pasado y al que se opusieron todos los partidos con excepción del Partido Nuevo Progresista.

PUBLICIDAD

A preguntas de El Nuevo Día, Hernández dijo que el consenso es “ver” el Código Electoral cuando se le insistió si están en disposición de derogarlo o enmendarlo.

“Lo responsable es que le demos trámite y entonces con el consenso del trabajo presentar una medida y dialogarlo”, afirmó Hernández.

Los líderes legislativos dijeron que a partir de mañana comienzan las vistas públicas para discutir el tema electoral a tono con el anuncio reciente del presidente cameral, José “Conny” Varela. El legislador dijo que la Comisión de Enmiendas Constitucionales y Electorales de la Cámara evaluará el Código Electoral.

Reuniones periódicas

Hernández y Dalmau anticiparon que acordaron con Pierluisi hacer reuniones “periódicamente” y en la medida que el calendario lo permita, serán todos los miércoles. Además, acordaron, según dijeron, que las medidas a evaluar en la Asamblea Legislativa “no tienen que ser del gobernador”.

Indicaron que le solicitaron al gobernador que comience a enviar a la Legislatura todas las designaciones que hizo para su gabinete. Explicaron que Pierluisi no envió las designaciones antes para su evaluación porque le pidieron que lo hiciera cuando estuviera conformada la Comisión de Nombramientos.

“Se configuró el jueves pasado. Hoy se está aprobando el reglamento de la Comisión de Nombramientos”, dijo Dalmau.

“Le solicitamos que le ponga prioridad a lo que son de sucesión constitucional como son el secretario de Estado y el secretario de Justicia”, agregó.

Sobre los designados

De entrada, dijeron que no tienen una postura formada sobre los designados. Ahora bien, Dalmau dejó claro que él entiende que el gobernador debería someter para evaluación de la Legislatura a los secretarios que dejó en su cargo y fueron nombrados por Ricardo Rosselló o Vázquez Garced.

PUBLICIDAD

“Son nombramientos que él no hizo. El issue de que la Legislatura los tenga que evaluar o no pues el (Tribunal) Supremo dijo que si era el mismo gobernador y pasaba de un cuatrienio a otro pues la Legislatura no tenía que evaluarlo. Pero ahora no es el mismo gobernador”, explicó Dalmau.

Sorprendentemente, los líderes legislativos dijeron que no hablaron con el gobernador sobre las vacantes que hay para un juez asociado del Tribunal Supremo y la Contraloría de Puerto Rico.

Respecto al Departamento de Seguridad Pública (DSP), al que se designó para su dirección a Alexis Torres, dijeron que le pidieron a Pierluisi que no enviara aún su nombramiento a la Legislatura y tampoco el del designado comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa.

Dalmau y Hernández recordaron que auscultan legislación para reformar el DSP y se las presentaron al gobernador.

“El compañero (Hernández) está diciéndole al gobernador que debe haber una manera de que si la sombrilla se va a quedar, que funcione. Que signifique una operación efectiva”, recalcó Dalmau.

“Para mí era importante el tema financiero. Esto se vendió como un ahorro para el punto de vista del fisco y lo que ha sido es es un gasto y ha privado los recursos de la Policía y todos los recursos de seguridad”, agregó Hernández.

Recalcaron que la derogación del DSP también estaría sobre la mesa al momento de considerar el futura de esta agencia.