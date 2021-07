El gobernador Pedro Pierluisi indicó que hará un nombramiento “en un futuro inmediato” para llenar la vacante en el Tribunal Supremo dejada vacía por la exjueza Anabelle Rodríguez.

No obstante, aseguró a la prensa esta mañana durante una actividad en Río Grande, que primero consultará con el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“Lo voy a discutir con el presidente del Senado, pero deseo hacer el nombramiento en el futuro inmediato. Quiero discutir con el Presidente para asegurarme que, por lo menos no tiene objeción al candidato o la candidata”, indicó Pierluisi a la prensa.

Cuando se solicitó que divulgara nombres de candidatos, Pierluisi respondió que no lo haría para no “afectar reputaciones” aludiendo al presunto impacto negativo que tendría sobre ciertas figuras no ser la persona agraciada luego de que se divulgara que estaba siendo considerado.