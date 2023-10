La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, presentó hace una semana un proyecto de ley que busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías para cambios estéticos en menores de edad para ayudarlos en el proceso de transición a sus identidades de género.

El Proyecto de la Cámara 1889, sometido el 11 de octubre, crearía la “Ley para Proteger a los Menores de ser Sometidos a Terapias o Tratamientos Hormonales y Cirugías Plásticas para Cambios Estéticos No Congruentes con el Sexo Biológico” e impondría una pena de hasta 15 años de cárcel a los profesionales de la salud que violen la restricción.

“En nuestro Estado de Derecho los menores de edad no tienen la capacidad para consentir a tratamiento médico alguno. Un menor no tiene la capacidad emocional, psicológica ni intelectual para tomar decisiones que conllevan consecuencias irreversibles, permanentes y experimentales. No podemos permitir que nuestros niños sean hormonizados y mutilados con la excusa de que se está tratando un trastorno psiquiátrico”, reza la exposición de motivos del proyecto de ley.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día solicitó una entrevista con Burgos Muñiz, pero no recibió respuesta de inmediato.

Los activistas de derechos humanos Ivana Fred Millán y Pedro Julio Serrano repudiaron el miércoles la medida, que dijeron pretende criminalizar a los médicos por atender clínicamente a menores trans con el consentimiento de sus padres y madres.

“Ya basta de intentar criminalizar a las personas trans y sus aliados con medidas que pretenden deshumanizar y atentar contra la dignidad humana. La niñez y juventud trans, con la anuencia de sus padres y madres, pueden buscar el cuidado médico que necesiten. Basta ya de utilizar a las personas trans como chivos expiatorios en la agenda de división, odio y exclusión del Proyecto Indignidad”, sostuvo Fred Millán en declaraciones escritas.

Burgos Muñiz sometió, en 2021, una medida similar, que fue derrotada por la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores. El Proyecto de la Cámara 768 buscaba enmendar la Ley de Protección de Menores para tipificar como abuso sexual, maltrato o maltrato institucional –si aplicara– someter a un menor a tratamientos hormonales o cirugías “para construir la identidad de género no congruente a la genética sexual”.

En concreto, la nueva medida de Burgos Muñiz busca prohibir los tratamientos hormonales y cirugías para personas menores de 21 años “con el propósito de realizar cambios estéticos no congruentes con el sexo biológico”. El proyecto contempla algunas excepciones, como casos en los que el procedimiento se realice para remover tejido enfermo o dañado y para tratar ciertas condiciones.

PUBLICIDAD

La pieza legislativa contempla multas de hasta $10,000 para personas naturales, además de una pena de cárcel de tres años, hasta $50,000 para personas jurídicas y hasta $25,000 para profesionales médicos, así como la suspensión permanente de sus licencias para ejercer en Puerto Rico.

En Estados Unidos, al menos 22 estados han aprobado leyes que prohíben o restringen el cuidado de afirmación de género para menores, según la organización Human Rights Campaign. La mayoría de las leyes enfrentan impugnaciones legales y organizaciones médicas, como la American Medical Association, se han expresado en contra de las prohibiciones, reportó Associated Press.