Los jueces Jorge Rivera Rueda y Edgardo Figueroa Vázquez nominados para presidir de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y para presidente alterno del ente electoral, respectivamente, no fueron considerados por la Asamblea Legislativa por lo que ahora le corresponde al Tribunal Supremo hacer las debidas designaciones.

La Cámara de Representantes recesó sus trabajos el pasado 14 de septiembre hasta el 28 de septiembre. Lo mismo hizo el Senado hoy y no reanudará labores hasta el lunes próximo.

La Legislatura tenía 15 días, que vencían hoy, para atender las nominaciones enviadas por el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) y gobernador Pedro Pierluisi.

“Johnny” Méndez truena contra lo ocurrido

El portavoz de la delegación del PNP en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, catalogó como “una falta de respeto de la Legislatura” el no atender los nombramientos de Rivera Rueda y Figueroa Vázquez.

“La delegación del Partido Popular vuelve a llegar a otro punto bajo. Esta vez no atendiendo el asunto de los nombramientos de los jueces Rivera Rueda para presidir la CEE y Figueroa Vázquez como presidente alterno. Ni la Cámara de Representantes, ni el Senado atendieron en sesión estas designaciones. El Senado recesó hoy y la Cámara no sesionará hasta la próxima semana. Hoy era el último día para que la Legislatura actuara y no lo hizo”, señaló Méndez en declaraciones escritas.

“Estamos hablando que la Legislatura del partido popular acaba de claudicar sus poderes y dárselos al Tribunal Supremo”, agregó.

Ahora, a tono con el Código Electoral le corresponde al Tribunal Supremo hacer las designaciones para la jefatura de la CEE. Pero existe la posibilidad de que el máximo foro judicial de la isla no escoja de entre los nominados por el gobernador.

Debido a lo vago que resulta ser el contenido del Código Electoral sobre si el panel del Tribunal Supremo debe escoger de entre los nominados por el gobernador, existe la teoría de que pudiese seleccionar a los jueces que desee ubicar en ambas posiciones.

Ante ese cuadro, El Nuevo Día supo que el Tribunal Supremo no simpatiza con la idea de que se escojan como regentes de la CEE jueces que fueron derrotados en el proceso de selección.

Tanto el presidente como el alterno al presidente deben ser mayores de edad, jueces del Tribunal de Primera Instancia domiciliados en Puerto Rico a la fecha de su nombramiento, electores calificados, de reconocida capacidad profesional, tener probidad moral y conocimiento en los asuntos de naturaleza electoral, indica el Código.