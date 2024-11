Nota del editor: no te pierdas ni un detalle tras las elecciones de 2024 en Puerto Rico. Visita nuestro sitio especial para mantenerte informado y regístrate aquí en el boletín Pulso Político .

Rivera Cruz, quien estuvo del lado de González durante toda la contienda primarista, no estuvo disponible para entrevista porque se encuentra de viaje, se informó. Este será el segundo cuatrienio consecutivo en que el alcalde bayamonés tiene a su cargo la responsabilidd de timonear los trabajos de transición. Lo hizo cuando Pierluisi ganó la gobernación en el 2020 y debió transicionar con la administración de Wanda Vázquez Garced . Al presidente del comité de transición del gobierno entrante le corresponde nombrar un director ejecutivo, según lo establece la Ley del Proceso de la Transición del Gobierno (Ley 197 del 2002).

El estatuto establece que “los miembros del Comité de Transición Entrante del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y de los Subcomités de Transición Entrante no podrán tener interés económico directo o indirecto”. También dispone que se separarán no menos de $600,000 del presupuesto para “sufragar los costos de los trabajos y contrataciones del Comité de Transición Entrante del Gobierno del Estado Libre Asociado”.

Gonzalez estimó que para la semana que viene podrían dar inicio las vistas públicas de transición del gobierno. Destacó que prestará particular énfasis en la reconstrucción de la isla, los permisos, el tema energético, los fondos federales, las alianzas público privadas (APP) y la contratación en el gobierno.

La Ley 197 del 2002 hace constar que 90 días antes y después de las elecciones hay una veda de nombramientos y “los secretarios, jefes de agencias, o jefes de departamentos o de corporaciones públicas no podrán hacer transacciones de personal que envuelvan las áreas esenciales al principio de mérito”.

En agenda reunión con Pablo José Hernández

“Hemos recibido un montón de gente, pero no tengo a nadie (seleccionado)”, afirmó la gobernadora electa.

Listo el equipo de transición de Pierluisi

“Yo no preveó temas conflictivos, pero sí reconozco que la gobernadora electa le ha dado prioridad a ciertos temas. El tema de la Autoridad de Energía Eléctrica, el tema de las APPs y la reconstrucción de Puerto Rico. Así que en ese sentido, podemos ver que esos temas van a ser prioritarios para ella. Reconozco que los temas federales, los temas fiscales, también son temas prioritarios para ella”, afirmó Marrero en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Más que los temas que se vayan a cubrir, yo creo que es la oportunidad que se le da a la administración entrante, a la gobernadora electa, particularmente, de tomar las riendas de una manera ordenada, de una manera efectiva. Algo que no ocurre en todos los países del mundo, algo que no está regulado en todos los estados de la nación norteamericana tampoco. Así que en ese sentido, en Puerto Rico, algo que siempre me gusta acentuar, en este tema estamos dando cátedra”, agregó Marrero.