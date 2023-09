La secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, recibió una llamada “amenazante”, “impropia” y “completamente fuera de lugar”, que fue referida a las autoridades federales, confirmó la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales.

Aunque no ofreció detalles específicos del remitente de la llamada, García Bardales expresó que “la licenciada Anaís Rodríguez me llamó, me reportó que había recibido una llamada impropia y la instrucción fue: ‘Refiérelo a la agencia federal pertinente’”.

“Detalles como tal, no debemos de compartir, porque ya está bajo investigación, pero sí fue una llamada impropia, fue una llamada completamente fuera de lugar y la instrucción fue que: ‘De ocurrir nuevamente y, en esa instancia, se refiriera a la agencia federal pertinente’”, abundó en el programa radial “Normando en la Mañana”, que transmite NotiUno 630.

Cuestionada sobre si la llamada iba dirigida a que el DRNA paralizara la investigación que tiene en curso contra los suegros de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, por una construcción en La Parguera, respondió: “Anaís Rodríguez recibió una llamada impropia y completamente fuera de lugar y, la misma, se instruyó, a que fuera referida a las autoridades federales y así se hizo”.

No obstante, a la pregunta de si esa “llamada impropia” tenía que ver con la situación de La Parguera, en Lajas, respondió: “correcto”.

Especificó que cataloga la llamada como una “impropia” porque, “para empezar, es una intromisión, en un tono fuera de lugar, completamente impropio e inadecuado”. Sin embargo, agregó que, si es o no una ilegalidad, les corresponderá a las autoridades determinarlo.

“Los secretarios no están para recibir llamadas amenazantes, los secretarios están para hacer su trabajo y, cualquier cosa que quiera empujar para que eso se desvíe o se descarrile, debe ser referido a una agencia federal”, mencionó García Bardales.

Por su parte, la portavoz de prensa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en la isla, Limary Cruz Rubio, informó a El Nuevo Día que “no podemos confirmar ni negar la existencia de una investigación o de un referido para investigación”.

Agregó, sin embargo, que se exhorta a la ciudadanía a reportar violaciones de las leyes federales y que toda persona que hace una querella ante el FBI, por cualesquiera de los medios disponibles para ello, se puede tener la tranquilidad de que los agentes van a hacer su trabajo.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de la secretaria del DRNA, así como de García Bardales sobre este particular, pero se informó que no se emitirían declaraciones al respecto.