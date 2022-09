El alcalde del Municipio de San Juan, Miguel Romero, anunció en la noche de hoy, jueves, que el vicealcalde Alberto Escudero Morales renunció a su cargo “por razones estrictamente profesionales” y que designó al licenciado Israel Alicea Luciano para ocupar el puesto.

Romero resaltó, mediante declaraciones escritas, que Alicea Luciano será el nuevo administrador de San Juan. Alicea Luciano laboró como director de la Oficina de Asuntos Legales del ayuntamiento y comenzará sus funciones desde este sábado, 1 de octubre.

“Agradezco enormemente el tiempo, trabajo, dedicación y compromiso de Escudero Morales quien, desde principios de nuestra administración, me acompañó en esta gesta. Le deseo el mayor de los éxitos en su nueva gestión”, indicó Romero en el escrito.

Escudero Morales fue director de la Autoridad de los Puertos y luego dirigió la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) durante la administración del exgobernador Luis Fortuño, en sustitución de Miguel Cordero.

No obstante, Escudero Morales ocupó el cargo por apenas tres días y se vio obligado a renunciar al no poder ofrecer explicaciones a la Junta de Gobierno de la corporación pública por qué no pagó $1,651 por el uso indebido de energía eléctrica en una residencia de su propiedad, en donde se encontró un dispositivo para robar la electricidad conocido como un “pillo”.

Al momento de contratarlo para el cargo de vicealcalde, Romero atribuyó la situación que enfrentó el exfuncionario a “un juicio más mediático que otra cosa” y rechazó que el suceso lo descalificara para ser el segundo al mando en la casa alcaldía.