La representante novoprogresista Wanda del Valle aseguró hoy que contaría con el apoyo de una mayoría de los senadores para convertirse en la próxima procuradora de las Mujeres, posición que quedó vacante luego de que la licenciada Lersy Boria renunciara para ocupar la subsecretaría de Estado.

Del Valle, quien recientemente recibió el respaldo de varios legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PNP) y Proyecto Dignidad para el cargo, afirmó que sería “un sueño” ser nominada y confirmada a dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), cuyo término se extiende por una década.

“Sería un sueño hecho realidad. Lo haría hasta por nada (sin compensación) porque es que lo estoy haciendo. Mi oficina se ha convertido en una procuradoría pequeña donde estoy promoviendo programas de la mujer. En este año que he estado de legisladora ya he escrito 20 proyectos relacionados directamente con las mujeres y la violencia doméstica”, señaló Del Valle en un aparte con este medio durante la celebración de la Convención del PNP.

Recientemente, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, advirtió públicamente que le exsenadora novoprogresista Zoé Laboy, quien se ha mencionado con insistencia para encabezar la OPM, no obtendría los 14 votos necesarios. El portavoz penepé en el cuerpo, Thomas Rivera Schatz, le pidió al gobernador Pedro Pierluisi, en una publicación en redes sociales, que evite a nominar a alguien que “no conseguirá los votos”.

Laboy, abogada y exsecretaria de Corrección, se ha dado a conocer por la defensa del derecho al aborto así como de la educación con perspectiva de género. Del Valle, por otro lado, se describe como “conservadora”.

“Yo soy de las personas que no segrego las comunidades. Creo que todos somos seres humanos y tenemos que imperar en un respeto. No estoy de acuerdo en la segregación, soy conservadora, eso lo sabe todo el mundo, pero nosotros cuando somos servidores públicos tenemos que tener la capacidad de no solo trabajar con el que cree en lo que nosotros creemos. Mis valores van primero que cualquier otra cosa, pero somos servidores, y no puedo dejar de servirle a la comunidad LGBTT, al que tenga otro pensamiento”, manifestó la legisladora al preguntársele sobre su postura hacia la perspectiva de género.

La Ley 20-2001, que creó la OPM, estableció que “la procuradora deberá ser una mujer que esté dispuesta a hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”, al igual que “velar por que la política pública esté guiada por una perspectiva de género”.

Con relación al derecho al aborto, que quedó en entredicho en decenas de estados de Estados Unidos tras la revocación del precedente del Roe vs. Wade, Del Valle expuso que se opone al Proyecto del Senado (PS) 693, que limitaría las terminaciones de embarazo luego de las 22 semanas de gestación, porque considera que estos procedimientos a esas alturas colocan en “riesgo” a las mujeres.

“Tenemos que escuchar a todas las partes, a la que está a favor y la que está en contra, pero el aborto a las 22 semanas pone en riesgo no solo que se está matando un bebé, pone en riesgo la vida de la mujer, y ahí es que me preocupa. No cabe en mi cabeza que un aborto sea permisible. Yo favorecería que (la limitación) sea más temprano”, sostuvo Del Valle.

En Puerto Rico, según trascendió durante las vistas del PS 693, tan solo cerca del 1% de los abortos se practican luego de las 22 semanas de gestación. En buena medida, las terminaciones de embarazo en esta etapa se realizan al detectarse complicaciones en la formación del feto que reducirían considerablemente sus posibilidades de supervivencia fuera del vientre. Defensoras del derecho al aborto, asimismo, señalan que limitar el acceso a este servicio colocaría en posición vulnerable a mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación y no pudieron procurar la terminación en su etapa temprana.

“Aquí se deben levantar redes de apoyo para mujeres que sean violadas, que tengan la confianza de poder llegar, se le brinden los servicios si no quiere tener bebé. Hay mucho que se puede hacer sin tener que exponer la vida de la mujer en el proceso”, planteó Del Valle.

Un rol más amplio

Aunque reconoció que la OPM ha enfrentado serias limitaciones presupuestarias, la representante aseguró que el organismo pudiera ampliar su alcance a través de colaboraciones con el tercer sector, la empresa privada y los municipios.

“La procuradoría no la podemos encajar solamente en el tema de violencia doméstica, porque la mujer toma un rol muy importante en la sociedad. El 53% de los hogares en Puerto Rico están dirigidos por mujeres. La función debe ser empoderar a la mujer en todos los aspectos”, expresó Del Valle, quien mencionó que le ha comunicado al gobernador su deseo de ser procuradora.

“Sabemos que contaríamos con los votos, pero ya queda del gobernador tomar la decisión”, dijo.

Del Valle, quien es veterana del ejército, explicó que, a partir de su experiencia como víctima de violencia de género, creó en 2012 la organización Rompiendo barreras, alcanzando bendición, Inc., a través de la cual visita albergues para compartir con su testimonio con mujeres que han atravesado situaciones similares.

La legisladora por el distrito 38, que conforman partes de Carolina, Canóvanas y Trujillo Alto, fue endosada para la OPM en pasadas semanas por los representantes José “Memo” González, Edgardo Feliciano y Lisie Burgos, del PNP, PPD y Proyecto Dignidad, respectivamente.

Pierluisi, en una rueda de prensa, describió a Del Valle como una “excelente representante”, mientras que de Laboy dijo que es una “candidata potencial”.