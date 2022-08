Aunque fue parco en sus expresiones y recalcó que no ha tomado una decisión, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este martes que busca candidatos para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y una de las posibles evaluadas podría ser la exsenadora Zoé Laboy.

“El nombramiento para la procuradoría de las mujeres lo haré oportunamente”, sostuvo Pierluisi.

Sobre Laboy, la calificó como “una candidata potencial”.

“Es alguien que toda la vida ha defendido causas como la de las mujeres, pero no he tomado la decisión todavía”, afirmó.

“No he tomado la decisión de designar a nadie. Estoy elogiando a Zoé Laboy, quien como ustedes saben se ha desempeñado como secretaria de Corrección y Rehabilitación. Se desempeñó de igual manera como senadora, secretaria de la Gobernación. Una reconocida abogada, activista, en defensa de los derechos de las mujeres, así que tengo que elogiarla. La conozco muy bien, pero no he tomado la decisión así que no quiero estar adelantándome a un proceso que no necesariamente se va a dar”, destacó el primer ejecutivo.

PUBLICIDAD

Cuestionado si evaluaría igualmente a la representante Wanda del Valle, Pierluisi dijo “también la conozco, una excelente representante”.

“Realmente los nombres que se han mencionado todos son positivos desde mi punto de vista, pero estas son decisiones que yo tomo sopesando muchos factores y cuando la tome la anuncio y entonces la discutimos en detalle”, puntualizó.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres quedó vacante la semana pasada con la súbita renuncia de Lersy Boria Vizcarrondo, quien ocupó la posición desde el 2018.

Ayer se supo que Boria Vizcarrondo será, a partir del lunes, subsecretaria del Departamento de Estado. La semana pasada también Laboy confirmó su disponibilidad para ocupar el cargo de Procuradora de las Mujeres, mientras que Del Valle fue endosada para el puesto por los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Lisie Burgos Muñiz, y José “Memo” González.