Secretario de Justicia asegura que investigación sobre la liberación de Hermes Ávila Vázquez está en la etapa final

A pesar de que cumplía la condena por el asesinato de López García, Ávila Vázquez fue liberado el 19 de abril de 2023 mediante la Ley 25-1992 para el egreso de pacientes de SIDA y de otras enfermedades terminales confinados en instituciones penales, requisitos con los que no cumplía.

La investigación “es de naturaleza criminal, dirigida a determinar si hubo o no comisión de delito, distinta a la investigación administrativa que realizó el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), y a la que lleva a cabo la Asamblea Legislativa” , reveló Emanuelli Hernández.

Justicia no asistirá a las vistas convocadas por comisiones legislativas

Mientras, Emanuelli Hernández informó a los presidentes de las comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico y Desarrollo Económico, ambas del Senado, que la agencia no participará de las vistas convocadas.

“Conforme la discreción que ostenta el Secretario de Justicia de brindar asesoramiento a la Asamblea Legislativa según lo estime pertinente, le informo que no estaremos compareciendo a la vista. Si bien el proceso investigativo de la Rama Ejecutiva —el cual está encomendado al Departamento de Justicia— no ha concluido, ello no constituye un impedimento para que prosiga la investigación del Poder Legislativo, que es un proceso separado y de naturaleza distinta”, sostuvo Emanuelli Hernández en el escrito.