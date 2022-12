Ante la posibilidad de que para el próximo año no hayan fondos para pagar por el costo de las vacunas contra el COVID-19, el gobernador Pedro Pierluisi dijo, este martes, que busca alternativas para que la inoculación siga siendo gratuita.

“Es que ya estamos en otra etapa de pandemia. El gobierno hará lo que pueda hacer con los fondos estatales que tenemos, pero ciertamente llega un momento en que, incluyendo los fondos federales, se consumen, o sea, se consumen”, manifestó Pierluisi.

“Estamos pendiente. Ahora, mi llamado a la población es que se vacunen con la vacuna bivalente que es muy efectiva contra el Covid original como el ómicron. Esa vacuna salva vidas y evita hospitalizaciones. Por otro lado, que se vacunen contra la influenza porque tenemos las dos impactando a la población a la misma vez”, agregó.

Indicó que dio instrucciones al secretario de Salud, Carlos Mellado, para intensificar la campaña educativa contra el COVID-19 “para crear conciencia en nuestro pueblo de que se protejan”.

“El hecho de que no estamos aquí obligando al uso de la mascarilla, no significa que el que tienen mayor edad o tiene su salud comprometida no la debe usar. Que la use”, sostuvo.

Según datos oficiales de Salud, se registraron hoy siete nuevas muertes por COVID-19, que elevaron a 5,444 el total acumulado en este renglón desde que inició la emergencia en Puerto Rico.

Salud informó que el total de pacientes hospitalizados por el virus asciende a 201. El número global de personas hospitalizadas se desglosa en 177 adultos y 24 menores de edad.

Mientras, la tasa de positividad del virus reportada a las 6:00 a.m. estaba en 22.03%, según el BioPortal de Datos de la agencia.