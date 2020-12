El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efrán Paredes Maisonet, expresó hoy, martes, preocupación en torno a que LUMA Energy no retenga a los empleados públicos de esa corporación, lo que a su juicio implicará un costo mayor al Estado por un aumento considerable en gastos de nómina.

Paredes Maisonet alertó durante las vistas de transición del gobierno, que se celebran en la sala sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce, que la compañía privada está omitiendo información necesaria para facilitar la continuidad de empleo durante la entrada en vigor de la administración privada de las operaciones de transmisión y distribución energética, lo que provoca gran incertidumbre en la seguridad laboral de sobre 4,000 empleados públicos.

De hecho, solo el 16% de los empleados que laboran en las áreas a las que aplica el contrato de privatización de la AEE han solicitado alguna plaza publicadas por LUMA Energy, según información revelada por la gerencia de la corporación pública a preguntas del comité de transición entrante del gobierno de Pedro Pierluisi.

Pierluisi ha sido certificado preliminarmente por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) como ganador de la elección general del 3 de noviembre, pues aún no ha culminado el escrutinio general.

“No veo una transición ordenada ni información suficiente para que nuestros empleados o nosotros podamos tomar una decisión informada sobre movernos a LUMA. Lo que estoy viendo es una publicación de puestos para que el empleado, que entienda que es capaz para ese puesto, aplique. Eso crea un problema de estabilidad emocional para el empleado...A eso se suma que están llamando para decir que si no solicitas la plaza, lo vamos a abrir a gente de afuera”, expresó Paredes Maisonet quien es empleado de carrera de la AEE.

LUMA Energy solo ha publicado hasta el momento 423 plazas de empleo, lo que representa escasamente 9.6% del total de plazas que tiene la AEE para las funciones privatizadas.

El subdirector de operaciones de la AEE, Jaime López, detalló que hay 7,508 solicitudes de empleo. De esas, 2,124 fueron hechas por 708 empleados de la AEE, lo que se traduce en un 72% de las solicitudes de empleo que representa aquellas personas ajenas a la AEE. Solamente un 28% de las solicitudes provienen de empleados de la Autoridad.

La cantidad de empleados de la AEE, que han solicitado continuar su empleo con el administrador privado, representa solo el 16% del total de 4,400 trabajadores de la corporación pública que se supone pasen a LUMA. La AEE tiene un total de 5,443 empleados, lo que representa una disminución de 750 trabajadores desde 2017.

“¿Por qué tienen que solicitar empleo si el contrato establece que habrá una continuidad de empleo?”, cuestionó el presidente del comité de transición entrante, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

“Hay un problema procesal que hay que atender precisamente por eso”, contestó Paredes Maisonet, quien agregó que está fluyendo poca información y no se están publicando los salarios bases de las plazas.

Sin embargo, el abogado Yamil Ayala Cruz, del comité de transición entrante, cuestionó si el contrato exige que LUMA abra plazas para esos 4,400 empleados, lo que Paredes Maisonet contestó en la negativa. “La realidad es que LUMA no tiene por qué contratar a todos los empleados que necesitan ser transferidos de la AEE”, afirmó Ayala Cruz.

El director ejecutivo de la AEE añadió que si no se logra una transición adecuada de empleados representaría un costo para el Estado debido que comoquiera hay que garantizar el sueldo de los trabajadores públicos. “Tenemos que asegurarnos de que todos los empleados soliciten. Al fin y al cabo vamos a tener que enmendar los presupuestos porque vamos a tener que estar pagando la nómina de los empleados de las agencias más la nómina de los empleados de LUMA”, expresó Paredes Maisonet.

Ayala Cruz señaló, sin embargo, que en la práctica esos empleos quedan en un limbo legal, lo que pudiera provocar el incumplimiento con la Ley 120 de 2018, que prohíbe el despido de los empleados.

“Tenemos miles de empleados públicos que no están solicitando empleo en LUMA y el gobierno tiene la obligación de buscar dónde los ubica... Pero un aumento en el presupuesto del Fondo General puede que esté en contra del plan fiscal certificado por la junta de control fiscal... Si el empleado no pasa a LUMA y no se jubila, eso está en manos de la junta”, añadió Ayala Cruz.