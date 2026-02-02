Trump anuncia que cerrará el Kennedy Center durante dos años

El presidente Donald Trump dijo el domingo que se moverá para cerrar el centro de artes escénicas Kennedy Center de Washington durante dos años a partir de julio para la construcción, su última propuesta para poner en marcha el lugar histórico desde que regresó a la Casa Blanca.

El anuncio de Trump en las redes sociales sigue a una oleada de cancelaciones por parte de destacados artistas, músicos y grupos desde que el presidente destituyó a la anterior dirección y añadió su nombre al edificio. Trump no mencionó en su mensaje las recientes cancelaciones.

Su propuesta, anunciada días después del estreno de “Melania”, un documental sobre la primera dama que se proyectó en el centro, estaba sujeta a la aprobación de la junta del Centro Kennedy, que se ha llenado de sus aliados elegidos a dedo. El propio Trump preside el consejo de administración del centro.

“Esta importante decisión, basada en las aportaciones de muchos expertos de gran prestigio, tomará un centro cansado, roto y ruinoso, que ha estado en malas condiciones, tanto financieras como estructurales, durante muchos años, y lo convertirá en un bastión de clase mundial de las artes, la música y el entretenimiento”, escribió Trump en su post.

Ni Trump ni el presidente del Kennedy Center, Ric Grenell, aliado de Trump, han aportado pruebas que respalden sus afirmaciones sobre el mal estado del edificio, y el pasado octubre Trump había prometido que el centro permanecería abierto durante las reformas. En el anuncio del domingo, Trump dijo que el centro cerrará el 4 de julio, cuando dijo que comenzarían las obras.

La repentina decisión de cerrar y reconstruir el Centro Kennedy provocará sin duda reacciones negativas, ya que Trump pone patas arriba el popular recinto, que comenzó siendo un centro cultural nacional pero que el Congreso rebautizó como “monumento viviente” al presidente John F. Kennedy en 1964, tras la muerte del presidente asesinado. Inaugurado en 1971, está abierto todo el año como escaparate público de las artes, incluida la Orquesta Sinfónica Nacional.

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, el Centro Kennedy es uno de los muchos lugares emblemáticos de Washington que ha intentado reformar en su segundo mandato. Ha demolido el ala este de la Casa Blanca y ha puesto en marcha un enorme proyecto de salón de baile de $400 millones, está intentando construir un arco del triunfo al otro lado del puente de Arlington desde el Lincoln Memorial y tiene aviones para el aeropuerto internacional Washington Dulles.

Destacados grupos de artes escénicas se han retirado de las comparecencias, el más reciente, el compositor Philip Glass, que anunció su decisión de retirar su Sinfonía nº 15 “Lincoln” por considerar que los valores del centro actual están en “conflicto directo” con el mensaje de la obra.

El mes pasado, la Ópera Nacional de Washington anunció que trasladaría sus representaciones fuera del Kennedy Center en otra salida de alto perfil tras la toma de posesión de Trump del principal centro de artes escénicas de la capital estadounidense.

El responsable de la programación artística del centro abandonó abruptamente su puesto la semana pasada, menos de dos semanas después de haber sido nombrado para el cargo.

No fue posible contactar inmediatamente con un portavoz del Kennedy Center, que no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

A finales del año pasado, cuando Trump anunció su plan de rebautizar el edificio -colocando su nombre en la fachada principal del edificio por delante del de Kennedy-, suscitó una fuerte oposición por parte de miembros del Congreso y de algunos familiares de Kennedy.

Kerry Kennedy, sobrina de John F. Kennedy, dijo entonces en una publicación social en X que ella misma eliminaría el nombre de Trump con una piqueta cuando terminara su mandato.

Otro miembro de la familia, Maria Shriver, dijo entonces que es “incomprensible que este presidente en ejercicio haya querido cambiar el nombre de este gran monumento dedicado al presidente Kennedy”, su tío. “Es incomprensible que piense que añadir su nombre al del presidente Kennedy es aceptable. No lo es”.

Una legisladora, la representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio y fideicomisaria de oficio, presentó una demanda en diciembre, argumentando que “solo el Congreso tiene autoridad para cambiar el nombre del Centro Kennedy”.

