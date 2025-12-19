El Kennedy Center inicia las obras para añadir el nombre de Trump al edificio
Tras una polémica votación en el consejo, la institución cultural comenzó el proceso para incluir el nombre del presidente en su fachada
19 de diciembre de 2025 - 12:32 PM
Washington - El Kennedy Center comenzó el viernes las obras para añadir el nombre de Donald Trump al edificio, un día después de que la junta elegida a dedo por el presidente votara a favor.
Varias lonas azules se colgaron frente a la institución a primera hora del viernes para impedir que se vieran las obras en curso. Una gran letra D se veía en el exterior antes de que se colocaran las últimas lonas, junto con trabajadores en los andamios del centro, que fue bautizado con el nombre de John F. Kennedy, presidente demócrata.
La junta votó cambiar el nombre del Centro Conmemorativo John F. Kennedy de las Artes Escénicas por el de Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy de las Artes Escénicas. Trump, republicano, es el presidente de la junta.
Los detractores de la votación, entre ellos congresistas demócratas que son miembros natos del consejo, así como algunos historiadores, insisten en que sólo el Congreso puede cambiar el nombre.
El Kennedy Center es el último edificio de Washington en el que se ha grabado el nombre de Trump. Recientemente se añadió su nombre al edificio del Instituto de la Paz de Estados Unidos.
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
