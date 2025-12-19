Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Aprueban renombrar el centro de artes escénicas de Washington como Centro Trump-Kennedy

El cambio de nombre no había sido bien recibido por la familia de John F. Kennedy

19 de diciembre de 2025 - 9:25 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump, un republicano que es presidente de la junta, a menudo se refiere al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas --el cual lleva el nombre de un predecesor demócrata-- como el “Centro Trump Kennedy”. (Doug Mills)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La junta directiva que el presidente Donald Trump seleccionó personalmente votó el jueves a favor de renombrar el principal centro de artes escénicas de Washington como el Centro Trump-Kennedy, informó la Casa Blanca.

La secretaria de prensa Karoline Leavitt anunció la decisión en redes sociales, diciendo que se debía al “increíble trabajo que el presidente Trump ha realizado durante el último año para salvar el edificio. No sólo desde el punto de vista de su reconstrucción, sino también financieramente y en cuanto a su reputación”.

Trump, un republicano que es presidente de la junta, a menudo se refiere al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas --el cual lleva el nombre de un predecesor demócrata-- como el “Centro Trump Kennedy”.

Cuando se le preguntó el pasado 7 de diciembre cuando desfilaba por la alfombra roja para la ceremonia de Honores del Centro Kennedy si le cambiaría el nombre al lugar para que llevara el suyo, Trump respondió que esa decisión le correspondía a la junta directiva.

Hace unas semanas Trump habló sobre un “gran evento el viernes en el Centro Trump Kennedy” antes de decir, “disculpen, en el Centro Kennedy”, ante las risas de la audiencia. Se refería al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA para 2026, en el que participó.

Un cambio de nombre no será bien recibido por algunos miembros de la familia Kennedy.

Maria Shriver, sobrina de John F. Kennedy, calificó como “una locura” un proyecto de ley en el Congreso para rebautizar el Centro Kennedy como el Centro Donald J. Trump para las Artes Escénicas.

“Me hierve la sangre. Es tan ridículo, tan mezquino, tan de mente cerrada”, escribió Shriver en redes sociales el pasado julio. “En verdad, ¿de qué se trata esto? Siempre es algo. ‘Deshagámonos de La Rosaleda. Renombremos el Centro Kennedy’. ¿Qué sigue?”.

A principios de este año, Trump convirtió la Rosaleda de la Casa Blanca --creada durante la presidencia de Kennedy-- en un patio al mandar a retirar el césped y colocar adoquines.

Otro miembro de la familia Kennedy, Robert F. Kennedy Jr., es parte del gabinete de Trump como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
¿Quiénes somos?

