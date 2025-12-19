Vistazo a la fuerza militar de Estados Unidos frente al Golfo de Venezuela

Washington— Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han acumulado una fuerza inusualmente grande en el mar Caribe y las aguas frente a la costa de Venezuela desde mediados de año, cuando el gobierno del presidente Donald Trump comenzó a trasladar activos a la región como parte de sus operaciones contra el narcotráfico.

En total, el Comando Sur estadounidense dice que hay unos 15,000 efectivos operando en el área, en el mayor despliegue militar en la zona en generaciones.

Forma parte de la creciente campaña de presión del gobierno de Trump sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido acusado en Estados Unidos de narcoterrorismo, e incluye una serie de ataques a presuntas embarcaciones de narcotraficantes en los que han muerto casi 100 personas desde septiembre.

Este es un vistazo a los barcos, aviones y soldados en la región:

Barcos

La Armada tiene 11 buques de guerra en la zona: el portaaviones más grande del país, el Gerald R. Ford, así como cinco destructores, tres buques de asalto anfibio y dos cruceros.

Los tres buques de asalto anfibio conforman un grupo de presteza para operaciones anfibias y transportan una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina. A consecuencia de ello, esos barcos también llevan a bordo diversos helicópteros de la Armada, aviones de rotor basculante Osprey y aviones Harrier que tienen la capacidad de transportar grandes cantidades de infantes de Marina o atacar blancos en tierra y mar.

El portaaviones Ford cuenta con varios escuadrones de aviones de combate, así como otros aviones y helicópteros.

Aunque las autoridades no han ofrecido cifras específicas, los destructores y cruceros suelen desplegarse con una carga de misiles que incluye misiles de crucero Tomahawk, los cuales pueden alcanzar objetivos a cientos de kilómetros desde su punto de lanzamiento.

Revelan imágenes de operaciones del megaportaviones Gerald R. Ford en el mar Caribe. El portaviones USS Gerald Ford es el portaviones más grande del mundo, de acuerdo con la Marina de Guerra de Estados Unidos.

Un submarino de la Armada estadounidense también está operando en un área más amplia de América del Sur, y es capaz de transportar y lanzar misiles de crucero.

Aviones y drones

Un escuadrón de avanzados cazas F-35B Lightning II del Cuerpo de la Infantería de Marina ha sido enviado a una pista de aterrizaje en Puerto Rico. Los aviones fueron vistos por primera vez aterrizando en el territorio insular a mediados de septiembre.

Más recientemente, jets de guerra electrónica EA-18G “Growler” de la Armada fueron fotografiados despegando desde esa isla caribeña.

Por otro lado, satélites comerciales y observadores militares, al igual que fotoperiodistas, han visto drones MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea —capaces de volar largas distancias y transportar hasta ocho misiles guiados por láser— operando desde Puerto Rico, aproximadamente en la misma época en septiembre.

Se ha informado ampliamente que la Armada también está operando aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon desde la región.

En octubre, las fuerzas armadas publicaron una foto de un AC-130J Ghostrider de la Fuerza Aérea —un avión fuertemente armado capaz de disparar sus grandes cañones con precisión sobre objetivos en tierra— estacionado en una pista en Puerto Rico.

Diversos aviones militares más han volado temporalmente a través de la región, parte de las operaciones militares allí.

La Fuerza Aérea ha trasladado repetidamente bombarderos B-52 Stratofortress y B-1 Lancer a la zona, en lo que el Pentágono ha dicho que eran vuelos de entrenamiento. Sin embargo, al menos uno de esos vuelos fue denominado una “demostración de ataque de bombardero” en fotos en línea.

Fotos del Pentágono exponen la magnitud del despliegue militar en Puerto Rico. Más de un mes después, el Departamento de Defensa expuso imágenes que muestran la magnitud de los ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe. En esta imagen, un AV-8B Harrier II lleva a cabo una detonación tras despegar del buque de guerra USS Iwo Jima.

Recientemente, las fuerzas armadas de Estados Unidos también enviaron un par de aviones de combate F/A-18 sobre el Golfo de Venezuela, en lo que parece ser lo más cerca que aviones de guerra estadounidenses han estado del espacio aéreo del país sudamericano desde que comenzó la campaña.

El golfo se encuentra en el territorio de Venezuela y sólo tiene unas 150 millas de longitud en su punto más ancho. Los aviones pasaron más de 30 minutos volando en el área.

Soldados

En total, hay unos 15,000 efectivos en la región, de los cuales casi 10,000 son los marineros y los infantes de Marina a bordo de los buques de guerra. El Comando Sur de Estados Unidos se negó a ofrecer un desglose formal de la cifra total, citando razones de seguridad operativa.

El teniente coronel Emanuel Ortiz, portavoz del Comando Sur, indicó en un correo electrónico que la cifra total “incluye todos los servicios militares y civiles del gobierno en apoyo de esta misión”.