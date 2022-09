Nota del editor: te invitamos a mantenerte bien informado durante esta emergencia. Accede libre de costo a todas las noticias y actualizaciones relacionadas con el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Gracias por apoyar el periodismo responsable. Suscríbete hoy.

SALINAS.- El gobernador Pedro Pierluisi sometió esta tarde la petición formal para que el presidente estadounidense Joe Biden declare un desastre mayor sobre la isla a raíz de los daños causados por el huracán Fiona, lo que permitirá que el Estado, los municipios y la ciudadanía en general accedan a fondos y ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a través de los programas de asistencia pública e individual.

Entretanto, el mandatario y funcionarios de FEMA instaron a los puertorriqueños a comenzar a hacer las correspondientes reclamaciones a seguros y documentar todos los daños que les causó el huracán Fiona.

“Yo espero que (Biden) apruebe la solicitud lo más pronto posible”, dijo el primer ejecutivo a El Nuevo Día en medio de un recorrido por varias zonas afectadas en los pueblos de Salinas y Patillas.

El gobernador precisó que pidió que la ayuda de FEMA sea con una cubierta de 100% por 30 días. De ordinario, se aprueba la solicitud en una proporción de 75% a 25%. Es decir, FEMA provee ayuda del 75% de lo solicitado y el resto 25% lo cubre el gobierno.

Reconoció que el otorgamiento de 100% de la cubierta de la ayuda es “excepcional”, pero se mostró esperanzado en que sea concedida por los estragos ocasionados por Fiona.

“En la solicitud -específicamente- estamos pidiendo que se activen las ayudas de FEMA de asistencia pública para restablecer servicios y de asistencia individual de trabajo de emergencias, entre otros. Estamos limitando la solicitud a este tipo de ayuda. No a los programas de FEMA para obra permanente. Para esos programas estaremos cursando otra solicitud más adelante cuando hayamos levantado el estimado de daños”, explicó el gobernador.

Hasta Patillas llegó la administradora de FEMA, Deanne Criswell, quien dijo que quería ver el daño que causó Fiona. En algunas zonas de la isla cayeron más de 25 pulgadas de lluvia, lo que provocó el colapso de estructuras, deslizamentos, derrumbes e inundaciones.

Precisamente, Criswell y el gobernador caminaron por lo que era o quedó de un puente que daba acceso a la comunidad Marín Bajo, de Patillas. Criswell dijo que estaría en la isla hasta el jueves y que, sin duda, desplegaría más recursos humanos de FEMA en la isla.

“Este huracán lo que hizo fue que trajo lluvia significativa. Vimos daños causados por el viento que trajo, pero no de la misma magnitud que el huracán María. Lo que veo en este pueblo es devastación”, afirmó.

Respecto a la petición de desastre mayor hecha por el gobernador, Criswell dijo que sería “procesada lo más pronto posible”.

El gobernador adelantó que una vez Biden apruebe la declaración de desastre mayor, abogará para que FEMA provea algún tipo de ayuda a familias que sufrieron pérdidas de propiedad aunque residan en áreas inundables o no tengan títulos de propiedad.

No obstante, Pierluisi aclaró que la ayuda que podría darle FEMA es para la compra de pertenencias que hayan perdido a causa del huracán Fiona.

“Estoy confirmando que, por ejemplo, si la persona no tiene título de la propiedad o está en un área inundable, pero lo que está reclamando es pérdida, por ejemplo, de ensures, ropa, muebles… eso es propiedad personal pues se le puede asistir”, comentó el primer ejecutivo trash acer un alto en su recorrido por zonas

Ahora bien, los puertorriqueños, el Estado y los municipios no podrán comenzar a recibir esta ayuda de FEMA hasta que no se produzca la autorización de Biden.

Cómo se pide la ayuda

El coordinador de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera, dijo que una vez se produzca la autorización del presidente estadounidense anunciarán la apertura de centros de recuperación de desastre donde las personas pueden solicitar la ayuda.

“Además, tenemos grupos que van a la calle para aquellas personas que no pueden llegar a los centros de recuperación de desastre para que ese proceso sea uno más llevadero”, apuntó el funcionario federal.

Sugirió que, desde ya, la gente comience a hacer las reclamaciones a aseguradoras, en caso de tenerlas y a documentar, con fotos, los daños a su propiedad y sus pérdidas.

“Si tienen seguro de inundación pues el seguro de inundación va primero. Hay personas que tienen problemas, y eso pasó con María, con titularidad, y eso es algo que también podemos atener. No se deben de limitar a no solicitar ayuda si no tienen título de propiedad. Es importante que canalicemos la ayuda. Además, hay otros fondos federales como lo que es SBA (Small Business Administration) y otras entidades que pueden ayudar a las personas”, dijo Olivera recordando que FEMA proporciona ayuda restando la cantidad que proporciona una póliza, cuando se tiene.

Indicó que, al momento, para atender la emergencia que provocó Fiona en la isla, hay entre 500 a 600 empleados de FEMA.

“De ser necesario, podemos aumentar o sencillamente disminuir esa cantidad”, afirmó Olivera.

Destacó que, hasta el momento, como el rol de apoyo que presta FEMA al gobierno de Puerto Rico, han recibido solicitudes para conseguir generadores, pero no se han materializado porque la administración de Pierluisi los ha provisto.

Por el momento, el comisionado del Negociado de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, dijo se mantienen supliendo las necesidades de las comunidades que son canalizadas a través de los alcaldes o mediante llamadas que han recibido al sistema 9-1-1. Entregan alimentos, agua o medicamentos, de ser necesario. Indicó que así lo hicieron en la comunidad Matrullas, en Maunabo y en el sector El Rayo, de Río Grande.

“No vamos a parar de identificar la necesidad. Se va a hacer con la ayuda de la Guardia Nacional o como sea. La información llega al Centro de Operaciones”, dijo Correa.

Además, el gobernador anunció que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutrición podrán, a partir de mañana, hacer compra de alimentos listos en los 3,000 restaurantes o establecimientos certificados por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia. Recordó que la exención temporera del pago del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), a los alimentos preparados entra en vigor a partir de este jueves.

Mientras, la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, indicó que cuentan con 1.7 libras de alimentos y en coordinación con los alcaldes las estarán distribuyendo entre las personas necesitadas. Agregó que ya comenzaron ese proceso en Maunabo.

Para los pequeños y medianos comerciantes (PyME), hay ayuda disponible de hasta $50,000 si sufrieron daños provocados por el paso del huracán Fiona. Para esa ayuda cualifica toda PyME que haya generado un $1.5 millones o menos en los últimos años contributivos, independientemente del número de empleados que tenga.