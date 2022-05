Aunque todos los alcaldes entienden que el Fondo de Equiparación es necesario para inyectarle dinero a los municipios, particularmente a los que tienen menos recursos económicos, también reconocen que los propios ejecutivos municipales, el gobierno central y hasta los ciudadanos no han atendido la posible insolvencia de los ayuntamientos pese a que es un tema discutido desde hace años.

Un grupo de entendidos en el tema, incluyendo alcaldes entrevistados, así como el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, dijeron en entrevistas separadas que urge una reingeniería del funcionamiento de los municipios, del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y el resurgimiento de un ente que fiscalice los ayuntamientos, similar a la desaparecida Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

“El Fondo de Equiparación es necesario y hay que puntualizarlo. (Pero) la gran mayoría de los alcaldes nunca entendió la fórmula del Fondo de Equiparación y lo que conllevaba la eliminación del mismo”, sentenció el alcalde de Coamo, Juan Carlos “Tato” García Padilla.

Sostuvo que si se elimina el Fondo de Equiparación se deja a “la deriva” a los municipios de la ruralía, los más pobres.

“Eso no puede ser. Quién asume eso, el Departamento de Hacienda. Hay alternativas de recaudo lo que pasa es que nadie quiere meterle mano al problema”, sostuvo.

Recordó que cuando se propuso cobrar o establecer un tributo por el recogido de la basura, la ciudadanía ajustició a los dos exalcaldes que lo propusieron, Isidro Negrón y Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, quienes perdieron las elecciones.

García Padilla agregó que pese a que se advirtió desde el 2017, cuando se firmó la condena a muerte del Fondo de Equiparación en el plan fiscal certificado, que era imperativo tomar medidas hubo alcaldes que no entendieron que debían ajustarse el cinturón y prepararse para una nueva forma operacional de cara al futuro.

“Han pateado la lata”, sostuvo García Padilla.

El alcalde coameño, su homólogo de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri y el presidente cameral indicaron que los ejecutivos municipales no pueden esperar que la salvación para evitar que cerca de una treintena de municipios queden inoperantes sea solo mantener el Fondo de Equiparación como estaba previo al 2017 con más de $350 millones, lo que sostiene las finanzas de algunos ayuntamientos hasta en más de un 70%.

Además, García Padilla advirtió que, en la medida que sean inoperantes los municipios, “se están poniendo en riesgo sobre $2,000 millones que hay para proyectos de recuperación”.

El plan fiscal confirmado en el 2017 estableció la eliminación del Fondo de Equiparación, un pote que se nutre de transferencias del Estado y recaudo de impuestos municipales, entre otras partidas, para ser distribuido entre los municipios a través de las remesas. El Fondo de Equiparación desaparece para el 2024.

El próximo 1 de julio viene el penúltimo recorte al Fondo de Equiparación antes de su extinción. Para esa fecha, unos 24 ayuntamientos perderían entre un 50% y 70% de sus ingresos, y otros tres dejarían de recibir 70% o más de lo que ingresan hoy.

“Eso es ya. En un año. Aquí la Asociación y la Federación (de Alcaldes), por asuntos políticos o de yo no sé qué, no han querido coger el toro por los cuernos”, dijo García Padilla.

Hernández adelantó que impulsará legislación no para llevar el Fondo de Equiparación a lo que era en el pasado e inyectarle una cantidad de dinero, sino para allegar fondos a los municipios mediante diferentes iniciativas que, a su vez, tienen un impacto en ese pote. Por ejemplo, mencionó que buscará que los municipios tengan participación en los recaudos por concepto del alquiler mediante AirBNB, fiscalizar las exoneraciones indebidas a la propiedad y evitar los decretos y exenciones que otorga el gobierno a empresas e industrias sin el aval o la consulta a los alcaldes.

“Estamos buscando cómo podemos darle participación a los municipios de un montón de actividades económicas en su jurisdicción que el Estado ha legislado sin que ellos participen. No es una sola medida. Hay muchas que por su modelo van a aumentar el Fondo de Equiparación”, explicó el presidente cameral.

Hernández dijo que antes de que finalice esta sesión legislativa trabajará con el aparato fiscal del gobierno, incluyendo los municipios. Para la próxima sesión legislativa, que comienza en agosto, abordará la parte administrativa.

“Nuestra propuesta es presentar lo que es un Departamento del Tesoro de Puerto Rico que agruparía las responsabilidades fiscales que tiene hoy a la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal). Pasaría al Tesoro con todos los elementos de Hacienda que bregan con el presupuesto y la OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). Hacienda solo va a ser el ente recaudador, lo que es el IRS”, explicó el legislador.

La iniciativa legislativa parece estar alineada con la visión de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que puntualizó en que “la estructura actual de las finanzas municipales es insostenible”. Visualizan el Fondo de Equiparación como un subsidio.

“El Plan Fiscal para Puerto Rico ha incluido por muchos años la eliminación gradual de los subsidios gubernamentales a los municipios como pasos importantes hacia la responsabilidad y estabilidad fiscal. Los subsidios han disminuido con el pasar de los años mientras que los municipios han tenido tiempo suficiente para prepararse y unirse con municipios cercanos a fin de compartir servicios”, ha dicho la JSF mediante su portavoz, Sylvette Santiago.

García Padilla y Colón Berlingeri entienden que no es correcto que un municipio, el que sea, dependa en un 50% o hasta un 70% del Fondo de Equiparación como parte de sus ingresos.

“El problema es cómo se financian las operaciones municipales en estos municipios pequeños que hoy operan en algunos casos con 70% de dinero del Fondo General”, sostuvo el alcalde de Coamo.

Colón Berlingeri, quien preside la junta directiva del CRIM, dijo que desde el 2017 se discute cómo reinventar la estructura municipal. En ese entonces, abundó, él en su municipio decidió bajar la jornada laboral, buscar la ayuda de la empresa privada para costear actividades, ahorrar dinero. Sin embargo, reconoció que hubo ejecutivos municipales que solo se dedicaron a mirar para el lado y esperar ayudas federales y estatales.

“No tuve fiestas patronales por muchos años. Ahora las tengo costeadas por la empresa privada. Otros no hicieron nada. Esta conversación la hemos tenido entre compañeros. Ellos están esperando que el gobernador y la Legislatura lo resuelvan”, dijo el alcalde de Orocovis.

El alcalde de Coamo dijo que es imperativo que exista un ente fiscalizador que no permita gastos en los municipios cuando hayan déficits o las finanzas no estén en orden. Cuestionó cómo se permite que las nóminas municipales alcancen hasta el 90% del presupuesto, que no se exija la corrección de insuficiencias fiscales y la rendición de cuentas.

“Podría ser 40% a 45% del presupuesto es para nómina. No me puedes pasar de ahí. Podría ser el Departamento de Hacienda el que diga ‘mira, el Estado va a equiparar en este porciento, pero estas son las reglas del juego y no puedes tener déficit. Si tuviste déficit me tienes que decir por qué y corregir’”, explicó.

No obstante, reconoció que “falta voluntad para hacer eso y entender el problema” persisten.

En esa falta de voluntad han quedado propuestas viables como la consolidación de servicios, destacó el director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua.

“Hay soluciones que se han hablado en el pasado que incluyen la consolidación de servicios entre los municipios porque definitivamente no hacen faltan 78 estructuras de manejo de desperdicios sílidos ni 78 oficinas de servicios a la comunidad”, indicó Paniagua.

“Se viene hablando hace tiempo y se estableció un plan de trabajo en una ocasión en el que se estarían descentralizando ciertas obligaciones y municipalizándolas. El problema es que en el momento en que una agencia va a perder poder o parte de su presupuesto dice ‘espérate me lo van a quitar’. Tiene que haber voluntad política y la capacidad de sentarse de buena fe y de manera sosegada a planificar cómo se van a repartir las responsabilidades entre el Estado y los municipios”, sostuvo.

Pierluisi ha dicho que cree en los consorcios y no en los llamados condados que propuso en el pasado el exgobernador Ricardo Rosselló.

De otra parte, tanto Colón Berlingeri como García Padilla reconocieron la ineficacia del CRIM.

“El ente que se creó para cobrar el dinero de los municipios no sirve. El CRIM no segrega, el CRIM no tasa, el CRIM no cobra. El 80% de los empleados del CRIM no son necesarios para lo básico; mensurar, tasar, cobrar; agrimensor, tasador, cobrador”, dijo García Padilla.

Colón Berlingeri sostuvo que por eso está en la directiva del CRIM ,para ayudar a corregir los problemas.

“No podemos seguir atacando el CRIM desde afuera. Hay que actuar”, señaló.