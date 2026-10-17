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Veto de Jenniffer González a creación de registro de parques libres de barreras a población con diversidad funcional

La gobernadora indicó que la medida carecía de fuentes identificadas de fondos

17 de octubre de 2026 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La medida, según La Fortaleza, hubiera conllevado un costo inicial de $125,000 para crear la plataforma. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La gobernadora Jenniffer González vetó una pieza legislativa que hubiera ordenado a la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), en coordinación con el Departamento de Recreación y Deportes (DRD), crear y actualizar continuamente un registro de las instalaciones deportivas y recreativas debidamente habilitadas para el disfrute de las personas con diversidad funcional.

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De acuerdo con el veto expreso de la primera ejecutiva, el Proyecto de la Cámara (PC) 181 no identificó la fuente de recursos que sufragaría la iniciativa, incluyendo los $125,000 iniciales para crear la plataforma digital, los $75,000 anuales para mantenimiento y otros $25,000 para las campañas de publicidad del registro.

“Ante obligaciones de creación, actualización y divulgación sin recursos acreditados, no resulta responsable aprobar la medida en su redacción actual”, indicó González, en el texto del veto expreso.

El PC 181, de la autoría de la representante popular Swanny Vargas Laureano, disponía que el registro enumerara “todos los parques e instalaciones deportivas y recreativas libres de barreras que garanticen el uso y disfrute pleno por parte de las personas con impedimentos”, al igual que una identificación, por municipio, de “los programas de deporte adaptado en uso para esta población, sean públicos o privados”.

La DPI hubiera estado encargada de crear y divulgar el registro, en colaboración con el DRD, mientras que la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y la Compañía de Turismo habrían sido responsables de las campañas publicitarias.

También el viernes, la mandataria vetó un proyecto que buscaba ordenar la disponibilidad de torniquetes para atender emergencias médicas en cada escuela pública, aludiendo al impacto fiscal. González tampoco firmó sendas resoluciones conjuntas que pretendían ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación atender los problemas de alumbrado público en Mayagüez y San Germán.

González, de otra parte, dio paso a enmiendas a la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores. El proyecto del representante novoprogresista Fernando Sanabria, de acuerdo con el comunicado de prensa, reconoce el derecho de los adultos mayores a obtener orientación y asistencia adecuada al solicitar programas, beneficios o servicios mediante plataformas digitales, lo que debe incluir formatos accesibles, lenguaje claro y herramientas de apoyo compatibles con los principios de accesibilidad universal y diseño inclusivo.

“Una persona mayor no debe quedarse sin acceso a un servicio esencial porque no tiene una computadora o necesita ayuda para completar una solicitud electrónica”, afirmó la gobernadora.

González, además, firmó un proyecto que enmienda la ley del Servicio de Innovación y Tecnología para disponer un término máximo de 90 días para la revisión, evaluación y aprobación de proyectos tecnológicos que sean subvencionados en un 100% por el gobierno federal.

iconReferencia
Proyecto de la Cámara 181
Por: Oficina de Servicios Legislativos
Tags
Defensoría de las Personas con ImpedimentosDepartamento de Recreación y DeportesDiversidad funcionalJenniffer González
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