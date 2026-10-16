Gobernadora firma resolución para pedir la estadidad para Puerto Rico
Copia de la solicitud será enviada al presidente Donald Trump, quien se ha expresado en contra de la admisión de la isla
16 de octubre de 2026 - 1:01 PM
16 de octubre de 2026 - 1:01 PM
La gobernadora Jenniffer González firmó, este viernes, una resolución para solicitar la “admisión de Puerto Rico como estado de la Unión” de los Estados Unidos.
En un comunicado de prensa, González informó que la firma convierte la Resolución Conjunta de la Cámara 391 en la Resolución Conjunta 66-2026 para hacer la petición al presidente Donald Trump y al Congreso.
“Los puertorriqueños hemos contribuido al desarrollo de nuestra Nación, hemos defendido sus libertades y hemos cumplido con las responsabilidades de la ciudadanía americana. Corresponde ahora al Congreso atender esa voluntad y ejercer su autoridad constitucional para admitir a Puerto Rico como estado de la Unión”, expresó la gobernadora en las declaraciones escritas.
Parte de la resolución lee que “solicitan formalmente al Congreso, que de conformidad con su autoridad bajo el Artículo IV, Sección 3, Cláusula 1 de la Constitución de los Estados Unidos, promulgue legislación que disponga la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión en igualdad de condiciones con los diversos Estados”.
González señaló que la firma se llevó a cabo “junto a nuestros legisladores”. Sin embargo, y aunque sus firmas ya estaban previamente estampadas, los presidentes de ambas cámaras -Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez- no estuvieron presentes durante la conferencia de prensa.
La medida, aprobada en español e inglés, dispone que se remitan copias a Trump, al presidente del Senado federal, al presidente de la Cámara de Representantes federal y a cada integrante del Congreso, para comunicar formalmente la solicitud de admisión de Puerto Rico.
En más de una ocasión, Trump se ha expresado en contra de la estadidad para Puerto Rico, así como para Washington D.C.
De hecho, en mayo pasado, Trump dijo que “sería un desastre”, por entender que esa estadidad resultaría en más senadores y representantes demócratas en el Congreso.
Por su parte, el excandidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, reaccionó indicando que la resolución “no se trata de un esfuerzo serio para atender el estatus de Puerto Rico”.
“Es un acto desesperado por parte de la gobernadora, que quiere utilizar el tema de la estadidad ante el repudio que ha generado su administración en las filas estadistas. Es un intento de desviar la atención de los escándalos que rodean a su administración”, apuntó Dalmau.
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