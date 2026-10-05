Víctor Ramos defiende los servicios que recibe Salud a través de contrato con XUVO Technologies

El secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos, defendió este lunes los servicios que ha brindado la empresa XUVO Tecnologies para operar una plataforma electrónica para la agencia mediante un contrato que ha sido señalado por haberse otorgado sin un proceso competitivo.

De hecho, el funcionario reiteró que, a pesar de señalamientos de la Oficina de la Inspectora General (OIG), no prevé que la agencia realice una licitación para su plataforma de licencias; al menos no antes de que venza el contrato de XUVO en 2030.

“Las quejas, las llamadas han bajado a la mitad y la mayoría de las llamadas que hay ahora son en el período cuando la gente se gradúa que llama para preguntar los requisitos de pedir su licencia. O sea, las llamadas por queja básicamente quedan en cero”, expresó Ramos durante una entrevista en el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día.

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“Yo me reúno con todos los que usan el sistema es un sistema más transparente. Antes salía solo un precio único. Ahora te sale esto es el ‘fee’ del gobierno, esto es el ‘fee’ de la compañía, la suma es la misma pero te sale cuanto estás pagando al gobierno cuánto le está pagando a la compañía. O sea, un proceso mucho más transparente”, añadió.

En junio del año pasado, según informó este medio, el Departamento de Salud se quedó sin plataforma digital luego de que no se renovaran el contrato de Renovaciones Online, página operada por la empresa TecSecure.

Ramos recordó que la TecSecure “apagó” la plataforma de Renovaciones Online una vez se le informó que su contrato no sería renovado.

Más tarde, el contrato fue otorgado a XUVO Technologies sin que mediara un proceso de subasta. La semana pasada, la OIG publicó un informe en el que estableció que XUVO podría recibir hasta $9.15 millones durante la vigencia del contrato, el cual se extiende hasta 2030.

“Cuando le dijimos un viernes a Tecsecure que no iba a renovar el contrato, que iba a haber un proceso, ellos tumbaron la plataforma. Sabíamos que lo iban a hacer, así estábamos preparados para eso. El lunes, sube Salud Digital. Ahora, cuando acabe el contrato de XUVO yo no tengo problema en hacer un proceso competitivo. ¿Por qué? Porque el código fuente está en Salud, si ellos me apagan la plataforma, yo la puedo prender", expresó Ramos.

El informe de la OIG detalla el análisis que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el acuerdo. El organismo recomendó llevar el contrato a subasta, pero Salud ignoró la recomendación.

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El análisis de la OIG apunta a que el uso de la plataforma, que conlleva un cargo adicional para diversos usuarios como funerarios, farmacéuticos y otros profesionales, “tiene un impacto directo y tangible sobre la ciudadanía”. En la plataforma se realizan transacciones con la agencia, así como con el Registro Demográfico y otras gestiones de profesionales, farmacias, hospitales y ciudadanos.

Ramos resaltó que el contrato de Salud con XUVO sí cuenta con la aprobación del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (Prits, por sus siglas en inglés), aunque dejó entrever que la empresa no contó con el favor de la agencia en otra contratación que no detalló.

El secretario, asimismo, sostuvo que la agencia está atenta a la transmisión del virus del dengue en Puerto Rico. Indicó que la población de mosquitos Aedes aegypti, que transmite el dengue, aumentó ya en la isla tras ser casi eliminada por el huracán María, en 2017.

“Por alguna razón, a pesar de que nuestros vecinos en el Caribe, Latinoamérica, han tenido epidemias de dengue históricas, nosotros no hemos tenido una gran epidemia de dengue. Eso no quiere decir que no lo podamos tener, lo estamos monitoreando”, sostuvo.