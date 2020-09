La gobernadora Wanda Vázquez sometió hoy, martes, el nombramiento del actual secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto García, para la posición de Contralor de Puerto Rico para que sea considerado en la sexta sesión extraordinaria del cuatrienio, la cual convoca a poco más de tres meses de salir de La Fortaleza.

“Agradezco su compromiso durante este tiempo enfrentando todas las situaciones que hemos tenido que atravesar y por aceptar ahora esta nueva e importante encomienda para poder continuar fiscalizando con firmeza y verticalidad en una entidad tan importante como lo es la Oficina del Contralor de Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas.

Soto García posee un bachillerato en Ciencias Empresariales y Mercadeo en University of Phoenix en Puerto Rico, y se graduó de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

“Si hay una palabra que me describe para los que no me conocen, en mi proceder, es ser justo. [...] La objetividad viene atada a mi proceder. Hemos demostrado que contamos con la independencia de criterios para la toma de decisiones. Esta oportunidad será una para transformar la confianza del pueblo en sus instituciones", manifestó el funcionario luego de agradecer su designación..

Ayer, la primera ejecutiva adelantó que en la sesión extraordinaria se atenderán varias medidas dirigidas a combatir la corrupción gubernamental.

Uno de esos proyectos reformaría los procesos de contratación de servicios profesionales en el gobierno. De acuerdo con Vázquez, las empresas y profesionales que sean contratados por el gobierno deben tener experiencia en el tema para el que aspiran a ser reclutados, un criterio que no siempre se cumple.

Se espera, además, que la convocatoria a la sesión extraordinaria incluya medidas fiscales para proveerles fondos a los municipios y las agencias, así como varias designaciones pendientes, como la vacante del Tribunal Supremo.