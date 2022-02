La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes dará cuenta hoy en la sesión legislativa del cierre de la querella ética presentada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) contra la representante Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC)

Este es uno de varios trámites pendientes ante la consideración del organismo disciplinario. De hecho, falta porque se redacte otro informe relacionado a Nogales Molinelli, relacionado con una queja ética que el superintendente del Capitolio, César Hernández Alfonzo, presentó en su contra por presuntamente colocar en peligro la seguridad del distrito capitolino durante las protestas sobre la legislación del plan de ajuste de deuda.

Esa queja contra Nogales Molinelli nunca pasó a convertirse en querella y fue desestimada en votación de comisión.

Igualmente se desestimó, por falta de jurisdicción, una querella por no radicar informes financieros contra el representante penepé Er Yazzer Morales. En síntesis, la comisión no encontró que tuviera jurisdicción ya que la OEG le imputaba no radicar su informe financiero cuando fue elegido a la Cámara en el 2019 en sustitución del exlegislador Nelson Del Valle.

La Comisión de Ética sí se encontró causa contra la representante Wanda Del Valle tras enfrentar una queja de la OEG porque la legisladora no radicó a tiempo su informe financiero de funcionaria electa.

La Comisión de Ética le dio la razón a la OEG y será sancionada con una reprimenda. Ese informe sí está listo para ser firmado por los miembros de la comisión.

El Nuevo Día supo que el representante de Movimiento Victoria CIudadana, José Bernardo Márquez, solicitó que se elevara el castigo de Del Valle a censura pública y una multa de $4,000. Dicha moción fue derrotada y luego se avaló una sanción superior a la amonestación: la reprimenda.

Victoria para Nogales Molinelli

La querella contra la legisladora de MVC fue presentada por el director de la OEG, Luis Pérez Vargas el 20 de octubre, cuando alegó que la representante solicitó enmendar su informe financiero correspondiente al 2020. El funcionario indicó que debido a que el informe era final y había sido notificado a la Cámara no tenía a su disposición la opción de enmendarlo.

Argumentó también que al solicitar enmendar el informe, intentó inducir a error a la Comisión de Ética tratando de hacerles ver que había podido modificar el documento, cuando no era cierto.

Como parte de la solicitud, Nogales Molinelli adjuntó al correo electrónico una copia del alegado informe enmendado e indicó que “fue presentado ante la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes el pasado 24 de septiembre de 2021″, lee la cita en el informe, atribuida a Pérez Vargas.

Nogale Molinelli, sin embargo, no incluyó en la comunicación a la OEG una carta en que indicaba que le presentaba a la Comisión de Ética un “proyecto de enmienda” del informe financiero.

Pérez Vargas indicó en su queja que el informe enmendado no significa una enmienda oficial que haya sido archivada en la plataforma electrónica de la OEG y describió el documento como una “copia alterada” del informe financiero original, que fue presentado bajo juramento ante la OEG. Esa alteración, según el análisis de la OEG, implicaría violaciones a cuatro artículos del Código Penal: falsificación de documentos, falsedad ideológica, preparación de documentos falsos y presentación de escritos falsos.

Pérez Vargas le imputó a Nogales Molinelli intentar inducir a error a la Comisión de Ética de la Cámara al dar la impresión de que había presentado una enmienda válida. La defensa de la legisladora argumentó, uno por uno, que no se sostenía en derecho la denuncia de las violaciones a los cuatro artículos del Código Penal e igualmente sostuvo que lo que presentó la legisladora a la Comisión de Ética fue un “proyecto de enmienda”, queriendo decir que no se trató de engañar al organismo.

De hecho, Nogales Molinelli insistió en una vista ejecutiva que envió el documento enmendado a la OEG para “que se me permitiese enmendar el informe, por lo tanto, ese documento fue presentado como un proyecto de enmienda”.

La Comisión de Ética, en un informe firmado por Deborah Soto Arroyo, Héctor Ferrer Santiago, Luis Ortiz Lugo, José Bernardo Márquez. Ánge Fourquet Cordero y Denis Márquez Lebrón, también encontró que, antes de que la OEG presentara una queja en contra de la legisladora, no cumplió con el trámite de notificarle sobre el hallazgo ni le dio un término para contestar ante de realizar el referido.

Nogales Molinelli le indicó por escrito a la Comisión de Ética el 24 de septiembre que el 15 de septiembre se percató de lo que llamó una “inadvertencia” y se comunicó con la OEG para incluir la información correcta en su informe financiero. La legisladora sostuvo en un escrito que primero le indicaron que podía enmendar el informe en línea y luego le señalaron en la OEG que no podía hacerlo.

La legisladora de primer turno quería incluir en su informe financiero los cargos ocupados en Ocean Front Villas Corporation hasta el 15 de septiembre de 2021, en Brigada Legal Solidaria hasta el 20 de septiembre de 2021, en la Coalición Puertorriqueña contra la Pena de Muerte hasta el 21 de septiembre de 20201 y en Greater Caribbean for Life hasta el 19 de octubre de 2020.

Nogales Molinelli le indicó a la Comisión de Ética que el secretario de la Cámara, Javier Gómez Cruz, le notificó sobre el protocolo que debía seguir par enmendar su informe financiero a través de la plataforma de la OEG. Tras esa notificación, entonces le insistió mediante carta a la OEG que se le permitiera enmendar su informe financiero e incluyó el documento enmendado.

Como parte de los hallazgos de la Comisión de Ética surge que la OEG no logró establecer el organismo que Nogales Molinelli tuviera la intención de cometer fraude al presentar ante la Comisión de Ética una comunicación a la cual anejó un informe financiero enmendado.

“La representante Nogales Molinelli presentó ante la OEG el informe enmendado en cuanto a la Sección 3 que había radicado a la Comisión de Ética, a los fines de notificar que había realizado una solicitud de enmienda a la Comisión. Sin embargo, el hecho de solo presentar ante la OEG el informe enmendado sin la carta explicativa, causó que la OEG interpretara que la intención de la representante Nogales Molinelli era inducir a error a la Comisión de Ética”, lee el informe.