El Departamento de Justicia solicitó formalmente a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes el expediente de la pesquisa que culminó ayer, lunes, con una reprimenda pública y una multa de $2,000 a la representante de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

La petición a la comisión, firmada por la fiscal auxiliar Yirianis Figuerola Goyanes, es dirigida al representante popular Ángel Matos García, quien indicó que ya notificó a Nogales Molinelli de la petición de Justicia. El legislador agregó que cumplirá con la entrega de los documentos en los próximos días.

En la carta dirigida a Matos García, Figuerola Goyanes le indica que recientemente se le había asignado la investigación en torno a Nogales Molinellli.

“Toda vez que ha culminado el proceso investigativo, nos dirigimos a usted en solicitud de colaboración para que en el término de siete días laborables nos comparta copia certificada de los documentos que obran en el expediente relacionado a este caso”, le indicó Figuerola Goyanes a Matos García.

Aunque la fiscal no lo menciona en la misiva por el nombre, fue el senador penepé Gregorio Matías quien primero refirió el asunto sobre las finanzas y el rol de Nogales Molinellli como presidenta y tesorera de Ocean Front Villas Corporation, como apartamentos bajo esa corporación aparecen en la plataforma de alquiler Airbnb.

Esta mañana, Matías confirmó que ya recibió una primera llamada de la agencia para notificarle que sería citado en una fecha futura. El senador penepé ha cuestionado que Nogales Molinelli diga que la corporación le pertenece a su madre y que no tiene nada que ver con su administración ni manejo de los bienes muebles e inmuebles.

Penepés refieren a Nogales a Hacienda

Por otro lado, miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes formalizaron hoy su referido al Departamento de Hacienda de Nogales Molinelli, por omitir información sobre sus activos y funciones en la corporación Ocean Front Villas Corporation y en otras organizaciones.

Nogales Molinelli recibió una reprimenda pública y se le impuso una multa de $2,000 ayer cuando el pleno del cuerpo legislativo aprobó de manera unánime el informe de la Comisión de Ética, que también incluye un referido al Departamento de Justicia, no así a Hacienda.

En el referido dirigido al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, firmado por representantes como Lourdes Ramos, Gabriel Rodríguez Aguiló, Ángel Morey y Víctor Parés Otero, se indica que Nogales Molinelli, luego de que surgiera públicamente información sobre “posibles violaciones éticas y legales”, decidió enmendar varios artículos de incorporación en el Departamento de Estado. Inicialmente, en estos documentos, indicaron los penepés en la carta, se identificaba a Nogales Molinelli como única incorporadora y agente residente de lo que llamó empresas familiares. Con las enmiendas, incluyó a su madre Rita Molinelli como presidente, tesorera y secretaria.

En efecto, el pasado 15 de septiembre, Nogales Molinelli anunció que se presentó un cambio en registro de corporación de Ocean Front Villas Corporation para que ella saliera y su madre asumiera la corporación por completo. Igualmente, salió de otras organizaciones: La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte, la “Organización Abolicionista del Gran Caribe y el Gran Caribe Por La Vida”.

“Hacemos un llamado al Departamento de Hacienda para que inmediatamente inicie una investigación sobre el cumplimiento por parte de la representante Nogales Molinelli, con su responsabilidad contributiva. Igualmente, solicitamos se proceda con una investigación para determinar si la representante Nogales Molinelli utilizó sus corporaciones familiares como salvoconducto o subterfugio para evadir el pago de contribuciones y recibir beneficios marginales, sin trabajar por los mismos”, reza la carta de parte de la delegación penepé.

Márquez explica su voto

Por su parte, el representante José Bernardo Márquez, compañero de delegación de Nogales Molinelli, explicó su voto a favor del informe de la Comisión de Ética.

“Este proceso no fue perfecto, en parte por el carácter novel de tratarse de un auto-referido ético, y de ahí mi objeción a que no se le hayan brindado mayores garantías procesales a la representante, entre estas concederle una vista ante la Comisión, según solicitara. En ese sentido, la representante solamente tuvo la oportunidad de, por un lado, reaccionar por escrito a la recomendación de la Comisión y, por otro lado, expresarse en el hemiciclo de la Cámara con poco tiempo para evaluar la versión final del Informe”, dijo Márquez en declaraciones escritas.

“Ahora bien, es mi posición que la Comisión no podía cruzarse de brazos ante el hecho de que la representante reconoce haber omitido cierta información que resulta relevante en cuanto al propósito y la naturaleza de un informe financiero. Desde esa perspectiva, considero que la sanción procede y sentará un precedente para todos y todas en la Asamblea Legislativa en torno a las implicaciones que omisiones como estas acarrean”, agregó.

Márquez sostuvo que el haber actuado, según dijo, de manera objetiva, no significa que sea ingenuo y se refirió a cómo “algunas personas”, ante la admisión de Nogales Molinelli, salieron en lo que llamó una expedición de pesca por razones políticas.

“Reconocer la expedición de pesca en su contra y reconocer el descuido ético admitido no son posiciones mutuamente excluyentes. Mi responsabilidad ministerial como integrante de la Comisión y representante de este Cuerpo, está circunscrita a lo segundo. Por esa razón, en la sesión extraordinaria del día de hoy emití un voto explicativo a favor del Informe de la Comisión”, dijo.