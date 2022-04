El representante popular Edgardo Feliciano ha amenazado con radicar una querella ética contra la representante Mariana Nogales Molinelli, de Movimiento Victoria Ciudadana, por supuestamente mentir al sostener públicamente que las autoridades no se movilizaron a tiempo para atender la invasión de terrenos en Camino del Indio, Salinas, por presuntos actos de narcotráfico en la zona.

“Culminó el plazo otorgado por la Comisión a la representante Mariana Nogales para entregar los nombres y la prueba que indicó tener sobre funcionarios públicos, supuestamente, ligados al narcotráfico. Al momento, no hemos recibido ninguna documentación por parte de la licenciada Nogales. Esto es una muestra clara de que las declaraciones vertidas en la prensa por la compañera son totalmente falsas, y que es capaz de decir cualquier cosa, con el único fin de buscar atención de los medios de comunicación”, indicó Feliciano en declaraciones escritas.

El legislador dijo que evaluará la posible radicación de una querella ética “por las imputaciones falsas de la representante a funcionarios públicos electos, buscando afectar maliciosamente la imagen del cuerpo legislativo”.

Al asumir un turno en el hemiciclo, el portavoz penepé Carlos “Johnny” Méndez indicó, en referencia a las expresiones de Nogales Molinelli, por los “inuendos y lodos” sin información categórica.

“Se dio un plazo de 24 horas para que se presentara la evidencia y creo que ninguno de los compañeros legisladores puede seguir diciendo esas imputaciones de inuendos, anomalías y achacar vínculos con el narcotráfico”, dijo Méndez mientras emplazaba al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, a que actúe.

“Decir quiénes son, mencionarlos”, dijo Méndez.

En un reportaje televisivo, Nogales Molinelli indicó que caería en oídos sordos el llamado que hiciera la Agencia Federal Antidrogas (DEA, en inglés) de pedir la cooperación a la ciudadanía sobre el supuesto tráfico de drogas en la reserva, ya que la comunidad tiene temor debido a que supuestamente hay figuras políticas involucradas.

“Es bien triste que cuando se supone que la Comisión de Recursos Naturales esté enfocada en atender con urgencia la destrucción ambiental que se está viendo a través del archipiélago, el representante Feliciano se une a la campaña para callarme por unas expresiones interpretadas de forma maliciosa y sin contexto. No tengo dudas de que su querella es frívola y no merece mayor atención. Quiero pensar que la Comisión de Ética no se va a prestar para vendettas personales. Yo seguiré enfocada en mi agenda de defender y proteger el ambiente, y de abrirle las puertas a la ciudadanía para que pueda hacer lo mismo”, indicó Nogales Molinelli en declaraciones escritas.

Ayer, Nogales Molinelli dijo en una vista pública que figuras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) han indicado que ha sido difícil intervenir con los responsables del crimen ambiental en el lugar por amenazas de muerte y que miembros de la comunidad han dicho que hay “mafiosos” involucrados.

Además, el propio exsecretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo llegó a indicar que las personas que invadieron terrenos ““no son gente de la mejor reputación y hábitos”. Incluso el propio presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez ha dicho que el lugar “está controlado por personas del bajo mundo”.