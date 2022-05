En medio de un careo, la senadora Ana Irma Rivera Lassén denunció este viernes que se está “carpeteando” a los obstetras que realizan abortos en Puerto Rico luego de que la legisladora Joanne Rodríguez Veve colocara videos de la doctora Yarí Vale Moreno durante las pasadas vistas para detallar cómo ocurren los abortos en las clínicas privadas.

“Estuvo un montón de rato señalando a una doctora con nombre y apellido. Puso su imagen y sacó de contexto el testimonio de ella que vino con otros doctores en el ámbito del Senado, que no es para perseguir a la gente, sino para que vengan a expresarse. El secreatrio de Salud le dijo lo que le tenía que decir: ‘la doctora está haciendo su trabajo que es legal en Puerto Rico’. Esa doctora tiene problemas de seguridad en su clínica y su vida está en peligro. Tenía que decirlo”, manifestó Rivera Lassén al salir de la vista.

La senadora de Proyecto Dignidad compartió con la audiencia un video de la ginecóloga obstetra en la vista del pasado viernes, en el que responde a preguntas sobre si realizan abortos después de las 22 semanas. Además, mostró otras imágenes de la participación de la doctora en las vistas del proyecto 591.

“Yo conozco lo que es carpeteo, fui víctima y aquí hay un carpeteo médico. Me preocupa que se presente la imagen de una doctora, que como usted dijo (secretario de Salud) está haciendo su trabajo. (...) Si le pasa algo a la doctora Vale Moreno...”, exclamó Rivera Lassén en su intervención antes de ser interrumpida por Rodríguez Veve.

La presidenta de la Comisión de Asuntos de la Vida y Familia llamó a una cuestión de orden e interrumpió el turno de Rivera Lassén para insistir que la intención del video de la doctora era explicar “lo que ocurre en las clínicas privadas que supervisa el secretario de Salud”. “Le voy a pedir a la senadora que no haga comentarios infundados sobre carpeteos que no existen”, agregó Rodríguez Veve.

Por su parte, la doctora Vale Moreno denunció, en entrevista con El Nuevo Día, que los ataques personales son constantes por lo que tuvo que acudir a cerrar sus cuentas en las redes sociales, como Facebook e Instagram, porque los activistas en contra del aborto sacaban información sobre ella y la colocaban en los comentarios de los videos de la senadora Rodríguez Veve.

“El ataque ha venido en aumento desde hace dos años para acá y, básicamente, se siente un hostigamiento de parte de la senadora Rodríguez Veve mencionando mi nombre como si yo fuera la única que hace abortos en Puerto Rico. Eso no es cierto. Sí, soy la única que hace abortos hasta las 24 semanas en una clínica y, como dije en las vistas, no es mandatorio preguntarle a las pacientes porque vienen aquí. No tengo porque estar juzgando a mi paciente”, manifestó la obstetra en llamada telefónica desde su clínica.

“La doctora es una profesional y tiene todas las capacidades para hacer lo que esta haciendo porque es legal. Como secretario de Salud, jamás puedo hacer nada contra ella por venir aquí a decir lo que hace, por lo que está profesionalmente está capacitada en el estado de derecho vigente”, insistió el secretario de Salud, Carlos Mellado.

La licenciada Ivelisse Maldonado Muñoz, de la división legal del Departamento de Salud, reiteró que la doctora Vale Moreno no está cometiendo ningún delito y que, a tenor con la Constitución de Puerto Rico, está protegiendo el derecho a la intimidad de sus pacientes.

“Todavía no es persona, no ha respirado fuera del vientre, por lo que no es matar. El matar es un crimen. No podemos decir vida, sino que es etapa de viabilidad”, agregó Maldonado Muñoz ante la insistencia de la legisladora Rodríguez Veve de catalogar de “asesinato” la terminación de un embarazo no deseado.

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) también denunció que la senadora Rodríguez Veve utilizó una foto suya en un video circulando en las redes sociales para criticar expresiones suyas sobre los efectos de la aprobación del proyecto 693.

La senadora novoprogresista Migdalia Padilla coincidió con Rivera Lassén en que las vistas públicas de un proyecto de ley no deben convertirse en tribunales para enjuiciar a los deponentes por sus posturas.

“No hay problema en que seas el autor del proyecto, pero no puedes esperar que todo el mundo esté de acuerdo con lo que tú quieres que diga. (...) Más que figurar en los medios, esto es un tema serio. Puedo tener mi opinión, pero como legisladora debo ver la diversidad de opiniones y hay que respetarlas”, insistió Padilla.

Por su parte, Rodríguez Veve señaló a la prensa que en ningún momento defiende los ataques que recibe la doctora Vale Moreno. Insistió que los temas sobre su proyecto generan muchas pasiones y que ambas partes reciben ataques.

“No conozco que eso (los ataques) esté ocurriendo. Si está ocurriendo, rechazo contundentemente, cualquier amenaza que pueda haber contra esa doctora o con cualquier otro doctor. Rechazo cualquier trato irrespetuoso o que pueda atentar contra la integridad física y la dignidad de cualquier ser humano”, expresó Rodríguez Veve.