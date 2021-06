La senadora popular Migdalia González anticipó hoy que los proyectos de ley para transferir la titularidad de escuelas, carreteras secundarias y terciarias e instalaciones deportivas a los municipios que las interesen no confrontará problemas en la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado.

Las tres medidas, los proyectos de la Cámara 823, 824 y 825 fueron aprobadas el sábado en la noche en la Cámara de Representantes, a pesar de las objeciones de las minorías que plantearon, por ejemplo, sobre cómo se pretende aplicar a los gobiernos municipales la doctrina de patrono sucesor de estos trabajadores del gobierno central, que en su mayoría están unionados.

La medidas disponen que se transferirá la titularidad de estos bienes, junto a la partida de mantenimiento, si así lo solicitan los gobiernos municipales.

Con el PC 823, que traspasa la titularidad de escuelas a municipios o consorcios, pasarían a formar parte de la nómina municipal guardias de seguridad y conserjes, dejando fuera de esa ecuación a gran parte del personal no docente, además de los maestros. Los municipios se convertirían en patronos sucesores de los trabajadores heredados.

No pasarían a los gobiernos municipal maestros, bibliotecarios, asistentes de maestros, asistentes T1, psicólogos y trabajadores sociales. En el caso de escuelas sin desuso, no se transferirán fondos a los gobiernos municipales para su mantenimiento.

No están incluidas propiedades con algún gravamen, como son bonos o si la transferencia coloca en peligro la asignación de fondos federales para trabajos de reconstrucción.

González no anticipa atender las medidas en vistas públicas al sostener que se ha recibido el “insumo” de alcaldes federados y asociados. Algunas de las quejas de las minorías en la Cámara giraron en torno a que los informes positivos de los proyectos no incluyeron la postura de los alcaldes.

Las medidas, que allegaría $74 millones a los municipios, podrían atenderse la semana que viene.

“Ante la pérdida que recursos que han tenido por el Fondo de Equiparación, se están buscando las alternativas. Si las propiedades son traspasadas con suficientes recursos, incluyendo los seguros, no habría problema”, dijo González a El Nuevo Día.

González también favorece otra medida aprobada el sábado en la Cámara que simplifica el cargo del impuesto a la propiedad sobre los vehículos de motor y lo fija en 1%.

Sin embargo, tiene dudas sobre el Proyecto de la Cámara 827.

El efecto de la medida es que todo ciudadano que esté disfrutando de una exención contributiva por vivir su residencia principal recibiría cada dos años una factura repasando su estatus con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Ese ciudadano estaría obligado a devolver, ya sea por correo, en un portal de Internet o en una oficina del CRIM, una hoja en que indicaría las razones que lo cualifican para obtener la exoneración.

“El del CRIM no me convence todavía”, dijo González. “Es un proceso que añade muchísima burocracia y, de hecho, yo trabajé en el CRIM y conozco su operación. No es necesario y tienen investigadores que van a la calle para eso”.

El senador Juan Zaragoza indicó que el PC 827 debe ser motivo de discusión en un caucus popular.