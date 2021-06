La senadora Migdalia González afirmó tener preocupaciones sobre la nominación de Manuel Cidre como secretario de Desarrollo Económico, luego de que el funcionario designado reveló que no comunicó al Senado que la empresa HP Inc. cerraría su instalación en Aguadilla por un acuerdo de confidencialidad con la compañía.

“Me genera más preocupación por lo que mencionó y no sabemos si esta es una situación que se está repitiendo con otras industrias. Aunque puede haber un acuerdo de confidencialidad, él tiene una responsabilidad con el país y estoy mucho más preocupada”, dijo González El Nuevo Día.

La senadora representa el Distrito de Mayagüez en la Asamblea Legislativa.

La Comisión de Nombramientos del Senado rindió un informe positivo sobre la designación de Cidre para dirigir el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y fue aprobado, con la abstención de González, quien días antes solicitó al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, que citara a una reunión ejecutiva de la Comisión de Gobierno para que el funcionario explicara lo que sabía del cierre de la compañía.

PUBLICIDAD

El presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ramón Ruiz Nieves, ya recibió la encomienda de citar a Cidre, pero la fecha del encuentro no se ha fijado. El senador Juan Zaragoza reveló que quiere participar del encuentro ya que igualmente tiene preguntas pendientes para el nominado.

En entrevista hoy con El Nuevo Día, Cidre reveló que no informó al Senado sobre el cierre de HP Inc. en su vista pública de evaluación de nombramiento el 18 de mayo porque existía un acuerdo de confidencialidad con la compañía. No precisó cuándo se firmó el acuerdo, pero la notificación oficial del cierre se dio el 14 de mayo.

Desde diciembre, dijo Cidre, el Gobierno conocía sobre la posibilidad del cierre e insistió que se hicieron todos los esfuerzos posibles para evitarlo.

González reconoció que en el mundo empresarial se dan los acuerdos de confidencialidad, tanto entre su personal como con el gobierno. No obstante, señaló que Cidre debió haber recordado que el cierre de la empresa tendría un impacto considerable sobre la economía del oeste.

La empresa está ubicada en Aguadilla. Según las cifras de Cidre, un total de 278 plazas de trabajo se verían afectadas. González tiene otras cifras; 150 puestos directos y 250 indirectos.

“Yo puedo respetar que haya un acuerdo, pero era importante que nos alertara de que algo iba a suceder. Así podíamos investigar, conocer qué estaba sucediendo y poder ayudar a esas personas”, dijo González al referirse a que, si bien el Senado probablemente no tenía herramientas para evitar el cierre, sí se podían encaminar ayudas con más tiempo para los trabajadores afectados.

PUBLICIDAD

“Aunque no se entre en detalles por los acuerdos de confidencialidad, es importante conocer que algo está pasando”, insistió. “Así se pueden delinear estrategias entre la Legislatura y el gobierno para que más empresas no se vayan”.

González indicó que, por si el nombramiento de Cidre se llevara a votación en el hemiciclo hoy, se estaría absteniendo. No obstante, indicó que la reunión ejecutiva será clave para ella determinar cómo votaría.

“Voy a espera a la vista y haré todas las preguntas necesarias”, dijo la senadora de primer término.