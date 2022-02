La oceaonógrafa geológica Maritza Barreto Orta endosó esta mañana dos proyectos de ley atendidos en el Senado que persiguen, por un lado, la creación de una nueva ley de costas para Puerto Rico y por el otro elevar a rango de ley la política pública sobre el acceso libre a las playas.

La fundadora y directora del Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, no obstante, recomendó en una vista pública de la Comisión de Agricultura y Recursos Naturales del Senado una serie de enmiendas en ambas medidas dirigidas a facilitar su implementación y para evitar confusión si ambas son convertidas en ley.

La Asociación de Constructores fue citada a la vista de hoy, pero la presidente de la comisión, Ada García Montes, indicó que ayer en la tarde solicitaron ser excusados por compromisos previos. Indicaron que enviarán una ponencia.

El Proyecto del Senado 32, de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, redefine y amplía la zona marítimo terrestre (ZMT) para comprender desde la línea de bajamar (marea baja promedio) hasta donde alcanzan las olas de alta peligrosidad, dispone que esta zona nunca será menor de 50 metros e incluye, además, los terrenos bajos que se inundan como resultado del flujo y reflujo de la marea, los terrenos ganados al mar como consecuencia directa o indirecta de obras, terrenos invadidos por el mar “por cualquier causa”, terrenos deslindados como dominio público, la zona de depósito de materiales sueltos, terrenos sumergidos bajo ríos y todo cuerpo de agua interior donde se pueda medir la influencia del mar y manglares, lagunas y salitrales.

PUBLICIDAD

La medida también incorpora a la definición de la ZMT el concepto de que este espacio será más elevado que el alcance de la ola y comenzará a partir de este punto más alto y por los próximos 50 metros hacia el interior. Además, reconoce la variabilidad de la ZMT, ordena al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) a llevar a cabo el deslinde técnico y, una vez aprobado, tendrá una vigencia de 10 años. En caso de un evento natural extraordinario se requerirá un nuevo deslinde quedando sin vigencia el aprobado.

El Proyecto del Senado 557, de García Montes, reitera el carácter de dominio público de la playa, la define y dispone que el disfrute de propiedades en la playa debe garantizar tanto el uso y el disfrute de todas las personas. Igualmente establece que, en áreas no desarrolladas, se deberá requerir que se dedique a dominio público una franja de no menos de 20 metros de ancho paralela a la ZMT y que, a partir de ese límite, no se podrá edificar en una faja de terrenos de 80 metros de ancho contigua a la anterior.

En zonas desarrolladas, se deberá garantizar que se dedique a uso público una franja de no menos de 20 metros de ancho, paralela a la ZMT y a partir de se límite no se podrá edificar en una faja de 10 metros contigua.

Recomendaciones de Barreto Orta

La experta señaló que hace falta un instrumento legal que integre lo que llamó el “fragmentado y en algunos casos obsoleto” marco legal costero.

PUBLICIDAD

“Se necesita con urgencia una ley de costas que dirija la planificación y manejo de la franja costera que vaya a la par con los perfiles físicos y socio-económicos de la isla, como también y no menos importante, sea eficaz en la solución de problemas que define el escenario del calentamiento global y las manifestaciones del cambio climático”, indicó.

Barreto Orta recomendó que se incluyan en ambos proyectos aspectos específicos sobre protección, manejo y conservación del hábitat costero y que, en el caso del PS 32, su contenido vaya más allá del tema sobre la discusión de dominio público. Alertó, además, que a un año del paso del huracán Mará en el 2017, estudios realizados ya comprobaban que la línea de agua se había movido tierra adentro en todos los pueblos costeros, con excepción de algunas zonas de San Juan y Loíza.

“Prácticamente en los demás municipios la línea de agua se ha movido tierra adentro”, señaló.

La deponente objetó la definición de playa en ambos proyectos al señalar que no puede ser descrita como una superficie casi playa, ya que hay playas que tienen pendientes de hasta 45 grados de inclinación. Además, indicó que la definición no puede incluir material depositado.

“Depósitos de fango no son playas”, dijo.

Barreto Orta propuso su propia definición de playa: “franja de costa formada por depósito de sedimento no consolidado que puede ser grava, arena o mezcla de estas, nunca fango, transportado por el mar y/o escorrentía de río. Es una formación geológicamente inestable y puede adentrar hacia el mar, retirarse o desparecer”.

PUBLICIDAD

Barreto Orta recomendó, en el caso del PS 32, que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales realizar un deslinde de la ZMT, que se más allá de señalar que la agencia puede utilizar modelos de simulación por computadora, se especifiquen cuáles. Ella recomendó el de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

De otra parte, sostuvo que debe haber consenso para que ambos proyectos adopten la misma definición de la ZMT. Barreto Orta, a preguntas de García Montes, indicó que el contenido de ambas medidas no riñe con el desarrollo económico del país.

“No tengo una definición puntual, pero tiene que ser simple y puntual. El problema que tenemos es que, como está definida (actualmente) se presta para diversas interpretaciones por la complejidad que tiene”, dijo Barreto Orta. “Sí tiene que atender el alcance de inundación producto de un evento extremo, como lo puede ser la marejada ciclónica por un huracán categoría 4. El flujo y reflujo y la sensibilidad de la marea viene de la Ley de Puertos”, indicó.

Barreto Orta destacó, en el PS 32, que se incluyan posibles sanciones por violaciones del estatuto propuesto aplicables a funcionario o empleados de cualquier departamento, agencia o corporación pública.

“Esta sección de este artículo presenta un mandato de avanzada necesario dentro del proceso de implantación”, dijo Barreto Orta.

García Montes indicó esta mañana que los deponentes que participaron de vistas públicas previas sobre ambas medidas han apoynado, en su mayoría, ambas medidas.

PUBLICIDAD

Algunos deponentes que han participado son: Junta de Planificación, Amigos del Mar, la Asociación de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que consignó su oposición. También presentaron sus ponencias personal de la Oficina de Gerencia de Permisos, el arquitecto Pedro Cardona Roig y el oceanógrafo, Miguel Canals.

“En su mayoría los deponentes que participaron de las vistas públicas coinciden, en mayor o menor grado, en la necesidad de atender este tema y de establecer definiciones que sean acogidas por todos los sectores”, dijo García Montes.