El Departamento de Justicia informó esta mañana que avala, con la condición de que se incluyan ciertas enmiendas, un proyecto de ley que persigue limitar el aborto a menores de 18 años, requiere inspecciones anuales del Departamento de Salud a los centros de terminación de embarazos y legisla protecciones a bebés que hayan sobrevivido abortos.

El Proyecto del Senado 591, de los senadores Keren Riquelme y Thomas Rivera Schatz, es evaluado en la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado.

El artículo 12 del proyecto de ley establece que toda menor de 18 años necesitará la autorización del padre, madre o tutor legal para realizarse un aborto. La pieza legislativa reconoce como alternativa que la menor acuda al tribunal, pero objetores de la medida han señalado que se trata de una una alternativa complicada y muchas veces intimidante.

En la actualidad, las menores de 16 años pueden consentir una relación sexual.

En una ponencia firmada por el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, se recuerda que jurisprudencia federal ya ha establecido que los estados o territorios pueden regular el aborto, pero no pueden imponer cargas indebidas sobre ese derecho y, si así ocurre, se tiene que justificar con un interés apremiante.

En el caso de los menores, la jurisprudencia traída a la atención de la Comisión de Asuntos de las Mujeres apunta a que los padres o tutores no pueden tener un poder de veto absoluto sobre la decisión de una menor de someterse a un aborto, pero que tampoco es inconstitucional que se requiera la notificación a los padres sobre el procedimiento. Además, la jurisprudencia señala que aunque los padres o tutores pueden tener derecho a conocer de la decisión de la menor, se le tiene que permitir a la menor un procedimiento alterno judicial para que demuestre que tiene la capacidad para tomar la decisión.

En el caso Ohio vs. Akron Center for Reproductive Health se incluyeron cuatro criterios que se tienen que cumplir para que el trámite judicial sea “adecuado” y son: que la menor demuestre que tiene madurez e información suficiente, que demuestre que el aborto atiende sus mejores intereses, que se garantice la anonimidad de la menor y que el proceso sea expedito.

Algunos de esos criterios, precisamente, no están incluidos en el PS 591, donde igualmente se dispone que ningún médico podrá efectuar un aborto a una menor que no ha cumplido 18 años y que no esté emancipada, a menos que obtenga por escrito el consentimiento de la menor y del padre o madre que ostente la patria potestad. Al referirse al proceso alterno judicial, la medida añade un criterio no contemplado en la jurisprudencia federal: “si demuestra que ninguna de las personas cuyo consentimiento debe obtenerse, se encuentra disponible o, de estar disponible, se niegan a dar el consentimiento”, lee la medida.

Justicia detalló algunas de las deficiencias de la medida en cuanto al proceso judicial.

“En cuanto al proceso judicial, no se desprende el quantum de prueba requerido para que la menor demuestre que algunos de sus padres o encargados no están disponibles para prestar su consentimiento. Debe especificarse si bastará con el mero testimonio de la menor de edad, bajo juramento, o si se requerirá alguna otra prueba. Además, no surge que otros elementos o criterios en cuanto al carácter o capacidad de la menor guiarán al juez para conceder, mediante resolución, la autorización a efectuase un aborto”, lee la ponencia de Justicia.

La agencia advirtió que si no se incluyen los cuatro criterios, el proceso judicial propuesto podría terminar obstaculizando el acceso a las menores de edad a someterse, por voluntad propia, a una terminación de embarazo.

El PS 591 tiene otras disposiciones, como por ejemplo requerirle al Departamento de Salud que realice inspecciones anuales a los centros de terminación de embarazos, exigirles que esas instalaciones tengan seguridad privada y también legisla protecciones a bebés que hayan sobrevivido abortos.

Justicia recordó que ya existe un reglamento dentro del Departamento de Salud que regula los centros de terminación de embarazos.

El proyecto dispone que si la vida del neonato “no fuese viable” tras sobrevivir un aborto, el equipo médico igualmente tendrá que ofrecerle lo que llama “cuidados mínimos requeridos” y legisla para que se convierta en delito menos grave el que un médico falle en indicarle a la mujer una serie de alternativas que tiene en estos casos como asumir la custodia y patria potestad, renunciar a la patria potestad y que la decisión de la mujer tiene que estar documentada por escrito.

“Objetamos que se incluya una disposición a los efectos de que el incumplimiento con el artículo 13 constituiría delito menos grave, pues entendemos que la omisión en brindar la orientación especificada no es proporcional a una pena de delito menos grave”, lee la postura de Justicia.

Tras sostener que el Estado no podría poner obstáculos significativos que entorpezcan la voluntad de la mujer, el proyecto indica que, antes de realizar un aborto, todo médico tiene que cumplir con una serie de pasos dirigidos a “orientar” a las embarazadas.

La exposición de motivos establece, además, que un caso reciente del estado de Pensilvania validó que sea necesaria la autorización de padres y/o tutores cuando menores de 18 años se realicen abortos.