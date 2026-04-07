Aprueban legislación para que hospederías alerten a sus huéspedes sobre peligrosidad en las costas

La Cámara de Representantes dio paso este martes a una legislación para que los hoteles, paradores y arrendamientos a corto plazo coloquen en sus instalaciones avisos de seguridad para alertar sobre condiciones de peligrosidad existentes en las costas.

Asimismo, el aviso deberá promover el acceso a plataformas tecnológicas, como “Swim Safe PR”, un portal que ofrece información actualizada sobre las condiciones en los principales cuerpos de agua de la isla.

“A pesar de la belleza natural de nuestras costas, corrientes fuertes y áreas no vigiladas han resultado en accidentes y trágicas muertes. Este desconocimiento pone en riesgo a los visitantes, quienes a menudo no están informados sobre las señales de advertencia y las recomendaciones de seguridad”, lee el Proyecto de la Cámara (PC) 605, de la autoría de la senadora Lourdes Ramos.

La medida fue aprobada con 43 votos a favor. Ahora, pasa a la consideración del Senado.

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A nivel de todo Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses había recopilado 11 casos de “asfixia por sumersión” entre el 1 de enero y el 19 de marzo. Posterior a esta última fecha, sin embargo, la isla ha registrado otros incidentes, entre estos, el ahogamiento de cuatro turistas, en hechos separados registrados en Manatí, Vieques y San Juan.

Asimismo, el 2 de abril, se reportó la desaparición de Jonathan Luis Michelle Álvarez, de 24 años, quien fue arrastrado por el oleaje en La Poza de las Mujeres, en Manatí. El cuerpo fue recuperado este pasado fin de semana. “Hay momentos en que las playas se convierten en elementos de peligrosidad”, reconoció el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez.

Originalmente, la medida requería que el aviso incluyera una lista de las playas en un radio de cinco millas, un resumen de los planes de desalojo aplicables en caso de emergencias y los números de teléfono de las agencias gubernamentales que rinden servicios de seguridad, pero fue enmendada para eliminar estas disposiciones.

La empresa de alquileres a corto plazo Airbnb reconoció la intención legislativa, pero argumentó que podría tener un efecto contrario al deseado al imponer cargas “desproporcionadas” y generar “un riesgo de desinformación si la información no es actualizada con regularidad”, recoge el informe de la Comisión de Turismo de la Cámara.

“Me parece que el proyecto merece un poco más de discusión. Si lo queremos es prevenir que la gente se ahogue, pues, entonces, tenemos que analizar las playas que tenemos. ¿Cuáles son las que el gobierno recomienda para que las personas no se ahoguen?”, opinó, por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago.

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“Si vamos a hacer una política pública para hacer responsable a unas personas por poner un letrero, pues, que el gobierno identifique qué playas o no uno se debe meter o no”, apuntó Ferrer Santiago.

La Compañía de Turismo favoreció la medida, pero expresó inquietud respecto al impacto económico que puede acarrear su fiscalización. La pieza incluye lenguaje que le otorga a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas la potestad para imponer multas, en conformidad con la Ley 293-1999.

Durante la sesión, el pleno también favoreció el PC 485, una medida de administración que designa el cuarto jueves del mes de abril como el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM”; y el PC 600, para que los policías y bomberos con 58 años y 30 años de servicio puedan optar de forma voluntaria por extender su servicio activo hasta un máximo de 66 años.