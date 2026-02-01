Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLegislatura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aprueban legislación que extendería a cinco años licencia de portación de armas a sobrevivientes de violencia de género

La medida, aprobada en Cámara con 47 votos, pasa ahora a la consideración del Senado

1 de febrero de 2026 - 4:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde el 1 de junio de 2020 hasta el 4 de octubre de 2025, la Policía de Puerto Rico expidió 820 licencias bajo esta modalidad, según la pieza legislativa. (Carlos Giusti/Staff)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

La Cámara de Representantes le dio paso a una legislación que le permitiría a las sobrevivientes de violencia de género obtener una licencia de portación de armas de fuego por un período de cinco años, y no de 90 días, como establece la jurisprudencia vigente.

RELACIONADAS

La legislación, de la autoría de la representante del Partido Popular Democrático (PPD), Estrella Martínez, responde a una realidad “urgente y documentada” que enfrentan las víctimas de violencia de género. “Este proyecto no crea una nueva política de armas ni flexibiliza los controles existentes. Por el contrario, perfecciona un mecanismo ya vigente en la ley y corrige una ineficiencia administrativa”, expuso.

La Ley de Armas de 2020 (Ley 168), en su Artículo 2.14, provee un proceso expedito para las víctimas de violencia de género, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales, entre ellos, ser mayor de 21 años y tener expediente negativo de antecedentes penales. La licencia especial no tiene costo y su vigencia es de 90 días.

Desde el 1 de junio de 2020 hasta el 4 de octubre de 2025, la Policía de Puerto Rico expidió 820 licencias bajo esta modalidad, según la medida que cuenta con la coautoría del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Félix Pacheco.

Si bien el mecanismo provisional cumple un propósito de respuesta rápida para salvaguardar la seguridad inmediata de las víctimas, según los autores de la pieza, resulta “innecesario” que la persona beneficiada deba pasar por dos procesos administrativos consecutivos, uno provisional y otro regular.

“Obligar a estas personas a atravesar dos procesos administrativos consecutivos, uno provisional y otro regular, no solo resulta redundante sino que genera una carga adicional tanto emocional como administrativa”, señaló la legisladora.

“Esta medida propone que desde el inicio, y bajo los mismos criterios estructurados de elegibilidad y seguridad, que ya existen en la ley, las licencias puedan expedirse en una vigencia de cinco años, garantizando la continuidad de la protección y mayor eficiencia administrativa”, agregó durante al debate legislativo.

Armar a una sobreviviente de violencia de género puede ser una opción, de acuerdo a algunos estudiosos del tema, ante el temor persistente de que el agresor la amenace con un arma ilegal o se le acerque. No obstante, para otras personas expertas, puede ser un riesgo mayor ante el alto nivel de letalidad que hay detrás, según reportó este medio.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, integrada por Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón, votó en contra de la medida.

“No es una liberación de una política de armas, sino una herramienta excepcional de protección bajo supervisión estatal y para situaciones de riesgos, reales e inmediatas”, subrayó Martínez sobre la legislación que pasa ahora ante la consideración del Senado

Tags
Cámara de RepresentantesLey de ArmasViolencia de géneroPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 1 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: