4 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra mujer que presuntamente dejó a sus hijos solos mientras tramitaba licencia de armas

Según la Policía, la imputada dejó a los menores sin supervisión dentro de un vehículo en Río Piedras

4 de octubre de 2025 - 4:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro Judicial de San Juan. (Ramon "Tonito" Zayas)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer enfrenta cargos por negligencia tras presuntamente dejar a sus tres hijos solos en el interior de una guagua mientras realizaba trámites para solicitar una licencia para portar armas de fuego en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

La imputada, Maylin Hernández Carrasquillo, de 35 años, se encuentra libre tras prestar la fianza de $5,000 fijada por el juez superior Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, tras examinar la prueba presentada por la fiscal Shana Carmen Gould.

Según la investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan, el incidente ocurrió durante la tarde de ayer, viernes.

La pesquisa policiaca arrojó que la imputada dejó a sus tres hijos de uno, cuatro y ocho años sin la supervisión de un adulto, en el interior de una guagua Kia Carnival del año 2025, en la calle Colombia, frente a la escuela University Gardens en Río Piedras, “en lo que visitaba la armería U.S. Tactical Armory para comenzar los trámites para solicitar una licencia para portar armas de fuego”.

La vista preliminar quedó pautada para el 16 de octubre en la sala 608 del Centro Judicial de San Juan.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
