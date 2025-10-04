Radican cargos contra mujer que presuntamente dejó a sus hijos solos mientras tramitaba licencia de armas

Una mujer enfrenta cargos por negligencia tras presuntamente dejar a sus tres hijos solos en el interior de una guagua mientras realizaba trámites para solicitar una licencia para portar armas de fuego en Río Piedras, confirmó la Policía de Puerto Rico.

La imputada, Maylin Hernández Carrasquillo, de 35 años, se encuentra libre tras prestar la fianza de $5,000 fijada por el juez superior Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, tras examinar la prueba presentada por la fiscal Shana Carmen Gould.

Según la investigación realizada por la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores de San Juan, el incidente ocurrió durante la tarde de ayer, viernes.

La pesquisa policiaca arrojó que la imputada dejó a sus tres hijos de uno, cuatro y ocho años sin la supervisión de un adulto, en el interior de una guagua Kia Carnival del año 2025, en la calle Colombia, frente a la escuela University Gardens en Río Piedras, “en lo que visitaba la armería U.S. Tactical Armory para comenzar los trámites para solicitar una licencia para portar armas de fuego”.

PUBLICIDAD