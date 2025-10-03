Opinión
Feriados
3 de octubre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos en ausencia contra un hombre que presuntamente se apropió de $11,520 del PUA

Las autoridades aseguraron que utilizó un seguro social que no era el suyo para obtener la mencionada ayuda

3 de octubre de 2025 - 4:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Contra Christian Malpica Sánchez pesa una orden de arresto por dos cargos de apropiación ilegal grave. (Suministrada por la Policía)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en ausencia contra un hombre que, supuestamente, se apropió de $11,520 en fondos del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA).

Tras examinar la prueba desfilada por el fiscal Iván de Jesús, la togada le impuso a Christian Malpica Sánchez, de 34 años y residente de Bayamón, una fianza de $100,000 y expidió una orden de arresto, por lo que ahora es buscado por la Policía.

Malpica Sánchez enfrenta dos cargos por apropiación ilegal grave como resultado de la investigación realizada por la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.

Según la pesquisa, el imputado, presuntamente, entregó dos solicitudes para obtener el beneficio del PUA utilizando un número de Seguro Social que no le pertenecía y se apropió de $11,520.

Si usted tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de Malpica Sánchez puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.

Breaking News Tribunales PUA fraude Tribunal de San Juan
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
