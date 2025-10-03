Radican cargos en ausencia contra un hombre que presuntamente se apropió de $11,520 del PUA
Las autoridades aseguraron que utilizó un seguro social que no era el suyo para obtener la mencionada ayuda
3 de octubre de 2025 - 4:38 PM
La jueza Arelys Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto en ausencia contra un hombre que, supuestamente, se apropió de $11,520 en fondos del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA).
Tras examinar la prueba desfilada por el fiscal Iván de Jesús, la togada le impuso a Christian Malpica Sánchez, de 34 años y residente de Bayamón, una fianza de $100,000 y expidió una orden de arresto, por lo que ahora es buscado por la Policía.
Malpica Sánchez enfrenta dos cargos por apropiación ilegal grave como resultado de la investigación realizada por la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas.
Según la pesquisa, el imputado, presuntamente, entregó dos solicitudes para obtener el beneficio del PUA utilizando un número de Seguro Social que no le pertenecía y se apropió de $11,520.
Si usted tiene alguna información que ayude a dar con el paradero de Malpica Sánchez puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020.
