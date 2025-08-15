Opinión
15 de agosto de 2025
Falsificó seguros sociales: causa para arresto contra barbero por apropiarse de $11,000 en fondos PUA

Una jueza le impuso una fianza de $35,000, la cual prestó

15 de agosto de 2025 - 2:45 PM

El cargo radicado contra Díaz Torres fue por apropiación ilegal agravada. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, halló causa para arresto contra un barbero que supuestamente se apropió de al menos $11,000 en cheques del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés).

La Policía identificó al imputado como Jonuel Díaz Torres, de 30 años y residente en Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos ocurrieron entre julio y el 26 de agosto de 2020. Durante ese periodo, el imputado presuntamente falsificó números de seguros sociales para cometer el esquema fraudulento.

“El imputado cambió cinco cheques del estímulo de la Pandemic Unemployment Assistance (PUA) por la cantidad de $25,440, aunque la prueba obtenida fue de un solo cheque por $11,388″, detalla el informe.

La vista preliminar quedó pautada para el 27 de agosto del 2025.
La vista preliminar quedó pautada para el 27 de agosto del 2025. (Suministrada)

El cargo radicado contra Díaz Torres fue por apropiación ilegal agravada.

Después de evaluar la prueba, la jueza encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $35,000, la cual prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).

La vista preliminar de este caso fue señalada para el 27 de agosto.

Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
