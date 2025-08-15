Falsificó seguros sociales: causa para arresto contra barbero por apropiarse de $11,000 en fondos PUA

La jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, halló causa para arresto contra un barbero que supuestamente se apropió de al menos $11,000 en cheques del Programa de Asistencia Pandémica por Desempleo (PUA, por sus siglas en inglés).

La Policía identificó al imputado como Jonuel Díaz Torres, de 30 años y residente en Bayamón.

De acuerdo con la Uniformada, los hechos ocurrieron entre julio y el 26 de agosto de 2020. Durante ese periodo, el imputado presuntamente falsificó números de seguros sociales para cometer el esquema fraudulento.

“El imputado cambió cinco cheques del estímulo de la Pandemic Unemployment Assistance (PUA) por la cantidad de $25,440, aunque la prueba obtenida fue de un solo cheque por $11,388″, detalla el informe.

La vista preliminar quedó pautada para el 27 de agosto del 2025. (Suministrada)

El cargo radicado contra Díaz Torres fue por apropiación ilegal agravada.

Después de evaluar la prueba, la jueza encontró causa para arresto y le señaló una fianza de $35,000, la cual prestó mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ).