El Senado aprobó en su sesión legislativa de ayer una medida que enmienda el Código Anticorrupción a los fines de que una persona que interese ser contratista del gobierno tenga que certificar no solo que no ha sido convicta de un delito, sino que también no ha admitido delito o ha recibido inmunidad en el foro federal o al amparo de la Ley de Procedimiento y Concesión de Inmunidad a Testigos, la Ley de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente o al amparo de la Ley orgánica del Departamento de Justicia.

Se trata del Proyecto del Senado 345.

La lista de delitos que implicarían la descualificación de un licitador es amplísima y está contenida en el Código Anticorrupción. Algunos son: Apropiación ilegal agravada, Extorsión, Sabotaje de servicios públicos esenciales, Falsificación de documentos, Fraude, Fraude por medio informático y Fraude en las construcciones, entre otros.

La prohibición también aplicaría a contratistas que ahora mismo rinden servicios al gobierno. La medida también propone incluir en el Registro de Personas Convictas por Corrupción a individuos que hayan declarado, admitido o se hayan beneficiado de la concesión de inmunidad.

Al defender la medida, el presidente de la Comisión de Gobierno y coautor del proyecto, Ramón Ruiz Nieves sostuvo que se persigue imponer sanciones a figuras que cometen delitos pero no son procesados debido a su cooperación.

“Estamos buscando encausar personas que se apropian de fondos públicos, pero tienen que haber dos personas envueltas: el que lo acepta y el que lo produce”, dijo Ruiz Nieves al defender la medida y referirse a sobornos. “Buscamos imponer una responsabilidad a personas que cometen delitos contra el erario, pero no son procesados criminalmente”.

Según Ruiz Nieves, estas figuras que cometen el delito y luego ofrecen cooperación, “siguen más adelante buscando contrataciones”.

“Llevo a un fraude, me hago testigo, pido inmunidad y sigo disfrutando de los beneficios del gobierno”, dijo.

A principios de mes, el Senado aprobó otro proyecto anticorrupción y que fija las instancias en que un funcionario tendrá que cumplir con la restitución de fondos públicos, en caso de ser convicto por corrupción.

El Proyecto del Senado 771, presentado por siete senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, dispone que el convicto cumplirá con la pena de restitución con bienes presentes y futuros.

La pieza legislativa le remueve el tribunal la discreción actual de imponer la pena de restitución –ya delineada por ley– y la incluye como parte de la pena estándar en delitos, como apropiación ilegal agravada de fondos públicos y extorsión.

El Senado, de otra parte, devolvió ayer a comisión el Proyecto del Senado 532, que propone enmendar el Código Municipal para facultar a los ayuntamientos a cobrar patentes municipales a industrias que se benefician económicamente por negocios realizados en municipios en los cuales no cuentan con oficinas o establecimientos.

“En el caso de aquellos negocios o industrias que no tengan establecimiento ni oficina en Puerto Rico o en el Municipio donde realizaron la actividad económica, el cómputo de la patente se hará tomando el volumen de negocio de la actividad que genera en el municipio durante el periodo contributivo del año natural a la fecha de la radicación de la patente”, lee la medida, donde no se incluye un estimado de ingresos adicionales a ser generados.

“La presente Ley reconoce que el cobro de patentes municipales es una de las fuentes económicas más importantes en un municipio, por lo que es justo brindarles a estos las herramientas necesarias para la imposición y el cobro de patentes municipales cuando se lleva a cabo una actividad económica dentro de su demarcación territorial y esta no contribuye al sostenimiento del municipio donde se lleva acabo. Es por ello, que el pago de patentes que autoriza la medida, no es adicional al que pagarían en el municipio en donde ubican sus oficinas principales, más bien sería el pago de la porción correspondiente a los ingresos generados en esa jurisdicción municipal. De esa manera, ese municipio de cuyo territorio se benefició ese comerciante recibe como patente lo que justamente le corresponde. En ese aspecto, se contribuye también al sostenimiento de los servicios esenciales de los municipios y se promueve y estimula el desarrollo económico”, lee la exposición de motivos.