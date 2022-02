El senador del Partido Nuevo Progresista, Carmelo Ríos, hizo un llamado este miércoles al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, para que le revele el curso que ha tomado una querella presentada por jóvenes afiliados al Partido Demócrata de Estados Unidos en septiembre del año pasado contra la delegada congresional, Elizabeth Torres.

Torres ha estado bajo fuego de afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP), y particularmente Ríos, quienes le achacan no hacer su trabajo como delegada y cabildera por la estadidad ni creer en la Ley 167-2020, que creó la posición que ocupa y con la que devenga $90,000 anuales, más gastos reembolsables.

Miembros de la organización Young Democrats se querellaron contra Torres y solicitaron un proceso de destitución alegando que no estaba haciendo su trabajo. Por disposición de la Ley 167-2020, solo el Departamento de Justicia, en un trámite judicial, puede lograr la destitución de un delegado.

“Le pido al amigo Domingo Emanuelli que le dé curso que tenga que darle porque no puedo darle instrucciones al Secretario de Justicia. Sí puedo reclamar que se le dé un curso, que sea público y transparente para un lado o para el otro, pero se le tiene que dar curso. No puede ser que para algunos en 24 horas hay dos fiscales asignados y en otros casos estemos meses esperando”, dijo Ríos en una conferencia de prensa sobre otro tema en el Capitolio.

Ríos envió el pasado viernes una carta a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carmen Feliciano, solicitándole que detenga los pagos a Torres.

Feliciano no le ha contestado la carta a Ríos, pero el legislador sí indicó que tiene “entendido” que la funcionaria le solicitó a Emanuelli una opinión legal del asunto. No obstante, el legislador opinó que PRFAA tiene la potestad de retener el salario de Torres, pero luego reconoció que la funcionaria tiene derecho a un debido proceso.

“Me encantaría ver sus argumentos basados en su trabajo y me encantaría ver ese descubrimiento de prueba”, dijo Ríos ante el escenario hipotético de que Torres exija su pago en un tribunal.

El miércoles trascendió que la Oficina de Ética Gubernamental está investigando a Torres, pero por un supuesto acto de conflicto de interés por presuntamente aprovechar su posición como delegada para lograr una clemencia ejecutiva a favor de su pareja.

Ríos se dirigió a la prensa esta mañana acompañado de los representantes José Aponte Hernández y José “Che” Pérez Cordero. Todos coincidieron en respaldar el trabajo de los demás delegados congresionales y no fueron claros cuando se les preguntó si apoyarían enmiendas a la Ley 167-2020.

El senador por Bayamón, por un lado, insistió en que Torres no está haciendo su trabajo y que así lo ha admitido, además de que ha reconocido que no cree en la Ley 167-2020.

Cuando se les preguntó sobre posibles enmiendas a ser presentadas en la Legislatura, Ríos por un lado dijo que no le preocupa si los delegados trabajen o no porque la propia Ley 167-2020 dispone que el incumplimiento de los deberes del cargo podrá ser suficiente para la destitución.

Aponte Hernández indicó que cuando se aprobó la Ley 167-2020, la entonces minoría popular le votó en contra al proyecto, dando a entender que cualquier propuesta de enmienda a la ley sería un ejercicio fútil porque la ahora mayoría popular no cree en el concepto de la delegación congresional.

“Lo que han hablado en todo momento es de derogar la ley”, dijo Aponte Hernández.

Ríos sostuvo que puede sonar “simpático” enmendar la Ley 167-2020, dijo que se trata de funcionarios, que la ley ha resistido retos jurídicos y que no ve bien “cambiar las reglas” porque no les gusta el desempeño de algunos miembros de la delegación.

“El problema no está en los cinco que están trabajando. El problema está en la que no está trabajando y la ley dice que si no está trabajando la podemos sacar”, dijo Ríos. “Ella ha sido clara en que no cree en la ley”.