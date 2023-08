La restricción que pretende imponer el proyecto de enmiendas al “Código Electoral 2020″ para limitar el número de aspirantes por acumulación que puedan ubicar en la papeleta los partidos emergentes podría tener posibles vicios de inconstitucionalidad, advirtió este miércoles el catedrático Carlos Ramos González.

“Hay una preocupación con la intención de limitar el número de candidatos por acumulación porque creo que plantea, sin lugar a duda, un problema en el ejercicio de la libertad de asociación, en la libertad política de los partidos y las personas. Hay razones para reflexionar sobre eso y analizarlo a fondo”, sostuvo el abogado experto en derecho constitucional.

Como parte de las enmiendas incluidas en el Proyecto de la Cámara 1822, aprobado el lunes por representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP), se incluyó lenguaje que implicaría que los partidos emergentes tengan que postular, al menos, tres candidatos por acumulación.

“Lo que ha pasado en la Cámara de Representantes ha complicado el asunto político constitucional, y no sabemos qué va a pasar. Yo creo que esto es una tragedia, independientemente de que algunas enmiendas, si las miras por aislado, podrían verse positivamente y que atienden algunos de los problemas que se habían criticado. Es una mescolanza de principios contradictorios”, sostuvo Ramos González.

El profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana agregó que la controversia tiene, además, un impacto en el caso presentado por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Cuidadana (MVC) –ahora mismo, ante la consideración del Tribunal de Apelaciones- para que se permita las candidaturas coaligadas o alianzas electorales.

“Lo que está en conflicto es el derecho de los partidos a la libertad de expresión y de los candidatos versus el poder de la Asamblea Legislativa de controlar los procesos electorales, que es un poco lo que está en juego en el Tribunal de Apelaciones”, recalcó.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, comparte la misma preocupación, por lo que le solicitó a su equipo legal que analice todas las enmiendas incluidas en la medida, particularmente, la dirigida a limitar las candidaturas por acumulación. “Tengo mis dudas sobre eso… Le dije a mi equipo de asesores legales que evaluara las enmiendas y que evaluara esa en particular”, indicó, este miércoles, en un aparte con la prensa, durante un acto oficial.

A preguntas de periodistas, Dalmau evitó expresarse sobre el controvertido lenguaje hasta tanto no lea el detalle de la enmienda y “sepa los posibles alcances constitucionales que pueda tener”.

La aprobación de la medida ha generado una guerra de poderes dentro del PPD, luego que la votación se realizara a pesar de la directriz del secretario general del partido, Gerardo “Toñito” Cruz, desautorizando que líderes de la Pava negociaran o discutieran cambios al Código Electoral sin la intervención del presidente Jesús Manuel Ortiz.

Partidos emergentes objetan la medida

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, Ana Irma Rivera Lassén, catalogó como un ejercicio injusto y antidemocrático la intención de la medida de poner en desventaja a los partidos emergentes. “Están repitiendo lo mismo que en el 2020, tratando de aprobar cambios para volver a atentar contra la participación democrática plural”, señaló.

“Aquí, las mayorías siguen siendo las del pueblo de Puerto Rico que mandó un mensaje pluralista”, agregó la senadora.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, quien ayer fue suspendido sumariamente de los cargos institucionales en el PPD, ha defendido la aprobación de la medida al sostener que contiene el 100% de las propuestas del Partido Popular contempladas en el Proyecto del Senado 909, aprobado por el Senado en la pasada sesión.

Otra enmienda que ha generado diversas opiniones es la que busca evitar que se le nieguen destaques a los partidos principales durante el año electoral. Al respecto, Dalmau sostuvo que el lenguaje atiende acciones discriminatorias que, en el pasado, ha asumido el PNP.

“Cuando un partido político, que no es el partido de gobierno, pide un destaque, se le niega... pero se adelantan los destaques del PNP”, dijo Dalmau.

Los destaques, que deberán responderse en un término que no exceda los cinco días laborables, no pueden exceder las 20 plazas por partido en año no electoral. En el periodo de año electoral o escrutinio general, no habrá limitación.

En cuanto a peticiones de destaques de “otros partidos que no sean partidos estatales principales”, será el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) quien determine el número de plazas adecuadas para las funciones requeridas.

Asimismo, la medida reduce a 60 años la edad mínima para solicitar el “voto por adelantado en todas sus modalidades, voto por correo y a domicilio”, restituye el horario de votación para que sea de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y prohíbe las vacaciones a los empleados de la CEE durante el escrutinio.

También crea la figura del subsecretario, cuyo nombre será recomendado por el segundo partido de mayoría, aumenta a 60 días el término para cubrir las vacantes de los alcaldes y dispone que los reglamentos de la CEE tienen que estar listos un año antes de las elecciones”.

Igualmente, ofrece “mayor claridad” al definir lo que es “residencia” versus “domicilio electoral”. La medida lee que “un elector puede tener varias residencias, pero un solo domicilio electoral”.