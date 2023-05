El presidente de la Comisión senatorial de Hacienda, Juan Zaragoza, coincidió ayer con la ruta que ha tomado la Cámara de Representantes en la discusión del presupuesto para el próximo año fiscal 2023-2024, pero dijo que quiere integrar a la ecuación varias iniciativas, como el “Fideicomiso de Becas para la Retención de Médicos Especialistas”.

A través de esta propuesta, explicó Zaragoza, se busca atender el problema de éxodo de estos profesionales, otorgándole a los médicos residentes de las cuatro Escuelas de Medicina del país un ingreso adicional “en forma de beca”. Una vez concluidos los estudios, los beneficiarios contraen la responsabilidad de trabajar en el país por cinco años o, si no, tienen que devolver el dinero recibido.

El senador agregó que otro asunto que le gustaría atender es la necesidad de establecer mecanismos para mejorar las métricas económicas del gobierno en la Junta de Planificación, el Departamento del Trabajo y el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC), entre otras dependencias.

“Cuando no hay métricas se corre el país algarete. Es que lo que no se mide no se puede hacer bien... necesitamos datos para correr el gobierno, más allá que para la academia y sus investigaciones”, señaló Zaragoza en entrevista con El Nuevo Día.

En el Senado, al igual que en la Cámara, existe un compromiso para garantizar el funcionamiento de la Red Sísmica. “No hay objeción con las partidas que reseñó la Cámara”, explicó.

El domingo, el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, anunció varias partidas que incluirá este cuerpo legislativo en su propuesta de presupuesto para el 2023-2024. Entre estas, Hernández destacó la asignación de $50 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR), $80 millones para el financiamiento de los servicios esenciales de los municipios, $20 millones para ampliar el alcance del Plan Clasificación y Retribución; y $11 millones para el pago de una demanda adjudicada en contra del Departamento de la Familia.

Zaragoza dijo que tampoco tiene reservas con el itinerario de la Cámara para aprobar el presupuesto el próximo 6 de junio y aseguró que, de ser así, el Senado contará con el tiempo necesario para evaluar el documento.

“No espero a junio para evaluar el presupuesto. Lo estoy evaluando desde febrero y por la comisión ya pasó el Departamento de Salud, Justicia, entre otros”, indicó.

El senador de la Pava reconoció la estrategia de la Cámara de comenzar a evaluar su propuesta sin esperar por el borrador que tiene que someter el Ejecutivo esta semana.

“Lo que queremos es tener, a principios de junio, algo aprobado por Cámara y Senado y que solo nos falte el proceso de conferencia o postconferencia”, señaló.